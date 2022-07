Márcio França confirma desistência da disputa pelo governo de São Paulo

08/07/2022 | 16:55



O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) confirmou, nesta sexta-feira, 8, a desistência na disputa ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad (PT).

"Há tempos atrás, eu prometi que quem estivesse na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra", disse o pessebista em vídeo publicado no Instagram.

O anúncio acontece após o PSD de Gilberto Kassab confirmar apoio à candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pesquisa Genial/Quaest divulgada pelo Estadão nesta quinta-feira mostrou Haddad como líder entre os candidatos a governo de São Paulo em cenários com e sem França na disputa. Sem o ex-governador, o petista lidera com 35% ante os 29% no cenário inverso.

Na pesquisa para o Senado, França lidera isolado, com 27% das intenções de voto, 14 pontos à frente do segundo colocado.