Muitas cidades ao redor do Brasil já estão preparadas para celebrar eventos típicos da estação mais gelada do ano. O Conexão123, plataforma de experiências de viagens da 123milhas, listou três festivais de inverno badalados para os fãs de frio e de um bom chocolate quente.

3 festivais de inverno para curtir no Brasil

Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP)

Festival de Inverno de Garanhuns (PE)

Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade (MG)

Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP)

O Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão acontece há mais de 50 anos e consolidou-se o maior evento de música clássica da América Latina.

Atualmente, diversos palcos espalhados pela cidade, situada na Serra da Mantiqueira, abraçam trios, quartetos e orquestras, entre outras formações clássicas, com concertos ao ar livre ou em teatros fechados. No total, são mais de três mil artistas e milhares de visitantes.

Além dos espetáculos, diversos músicos e instrumentistas compõem uma programação pedagógica, com aulas pontuais e masterclasses ideais para os jovens musicistas em formação.

Na edição de 2022, o evento vai acontecer entre os dias 2 e 31 de julho. As programações culturais variam e podem ser consultadas no site oficial.

Festival de Inverno de Garanhuns (PE)

Em Garanhuns, cidade interiorana do estado de Pernambuco, localizada a aproximadamente 230 km de Recife, o grande destaque é o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

Depois de dois anos suspenso, por causa da pandemia de covid-19, o FIG volta com força total. É o maior evento multicultural do Norte e do Nordeste, trazendo artistas e grupos independentes de vários locais.

A programação de 2022 está repleta de apresentações de diversos segmentos artístico-culturais, como artes visuais, dança, literatura, música, audiovisual e teatro. Na última edição, realizada em 2019, apresentaram-se grandes nomes artíticos, como Alcione, Elba Ramalho, Lenine, João Bosco, Roberta Miranda, Fafá de Belém e Zélia Duncan.

Realizado desde 1991, neste ano o festival ocorre na segunda quinzena de julho. A programação cultural deve ser anunciada em breve no Instagram @festivaldeinvernodegaranhuns.

Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade (MG)

Após dois de pandemia, o Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, que ocorre simultaneamente nessas cidades mineiras, retorna de forma presencial.

Os municípios ficam bem próximos entre si e abrigam campi da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que realiza o evento com apoio das prefeituras municipais.

Este ano, a previsão é que o festival de inverno role entre 1º e 17 de julho, em espaços abertos e com entrada gratuita em todas as atividades nas três cidades. A temática da edição de 2022 é inspirada nos “encontros”, motivada pela volta das atividades presenciais após um longo período de isolamento social. Assim, a ideia é promover um eixo lógico-temático sobre o “estar junto” em um espaço dedicado ao fomento da cultura local.

As atrações costumam envolver música, oficinas, espetáculos de teatro, debates, mostras, exposições e outras variadas formas de arte. A programação de 2022 ainda não foi lançada, mas em breve poderá ser conferida na íntegra pelas redes sociais do @festinverno.

