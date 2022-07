Juventus oficializa contratação de Di María e indica acerto com Pogba

08/07/2022 | 16:14



Depois de fracas campanhas na Liga dos Campeões, a Juventus quer voltar a brilhar na Europa. Para tanto, tem se esforçado para reforçar seu elenco. Nesta sexta-feira, o clube de Turim oficializou a contratação do argentino Ángel Di María e indicou acerto próximo com o francês Paul Pogba.

Aos 34 anos, Di María chega ao time italiano sem custos após não renovar seu vínculo com o Paris Saint-Germain. Ele assinou contrato de um ano com a Juventus, numa de suas últimas oportunidades na elite da Europa. Será a estreia do argentino no futebol europeu.

"Um jogador que dispensa apresentação. Um atacante de classe mundial, capaz de marcar gols excepcionais, mas também de coordenar toda a linha de frente, muitas vezes colocando seus companheiros na cara do gol", disse o clube, ao anunciar o acerto com o reforço da seleção argentina.

"Campeão por onde passou, vencendo primeiro no Benfica, depois no Real Madrid e mais recentemente no PSG. Um dos pilares da seleção argentina, ele ganhou um ouro olímpico em Pequim em 2008 e a Copa América em 2021 com a Albiceleste", prosseguiu o clube.

Di Maria defendia o PSG desde 2015, onde acumulou diversos títulos nacionais, mas não conseguiu ajudar a equipe a alcançar seu grande objetivo: o troféu da Liga dos Campeões.

Na Juventus, o meio-campista poderá ter um colega de peso no setor. Paul Pogba está perto de confirmar seu retorno à equipe italiana. Nesta sexta, ele desembarcou no clube, com direito a galeria de fotos no site da Juventus.

O campeão mundial com a seleção da França na Copa de 2018 ainda não teve seu contrato revelado. Ele vem de um período de seis anos com o Manchester United, clube onde brilhou pouco, quase não levantou troféus e enfrentou dificuldades com diversos treinadores. No futebol inglês, Pogba se acostumou com o banco de reservas. Na Juventus, espera retomar o protagonismo.