Olha ela! Em Portugal, Rihanna curte nova apresentação do seu marido A$ap Rocky

08/07/2022 | 14:10



Lindíssima e estilosa como sempre! Dois meses após dar à luz primeiro filho, a cantora Rihanna prestigiou o maridão A$ap Rocky em um novo show que aconteceu em Portimão, Portugal, na última quinta-feira, dia 7.

Para o evento, Rihanna apostou em um look escuro e super confortável - camiseta, calça larga e um lenço na cabeça. Próxima do público, ela foi a sensação do momento e acompanhou o amado em um cercadinho especial e rodeada de segurança.

Em determinado momento do show, Rihanna ainda fez a alegria dos fãs ao acenar para quem tentava filmá-la. Uma fofa, né?!

Recentemente, a artista ganhou o título de bilionária mais jovem dos Estados Unidos.