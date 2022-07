Filha de Vanusa volta a usar as redes sociais para pedir dinheiro: Estou sem comer desde ontem

08/07/2022 | 14:10



Em 2020, uma das filhas de Vanusa com Antônio Marcos já relatava dificuldades financeiras e chegou a usar as redes sociais para levantar uma vaquinha virtual e conseguir financiar uma casa própria. Nesta sexta-feira, dia 8, Aretha Marcos voltou a pedir dinheiro aos fãs e seguidores em publicações no Instagram.

A cantora compartilhou uma foto com seus dados bancários, usando a legenda para alfinetar artistas e revelar que está sem ter o que comer.

Será que algum dos artistas que jogam, defendem, protegem e se beneficiam do jogo que explora minha vida privada, poderiam depositar ao menos dinheiro para um café? Estou sem comer desde ontem. Fico muito grata em ser o brinquedo de vocês.

Algumas horas depois, ela também disparou:

Já que os artistas e ltda gostam de se divertir me vendo ficar sem meu apartamento, trabalho, comida, dinheiro, amigos, família... Vamos divulgar os nomes denunciados e também as estrelas da crueldade do documentário que estamos preparando para vocês. Lembrando que estou lutando para sobreviver. Não estou jogando com ninguém.