Deborah Secco revela ter se arrependido de procedimento estético: -Fiquei um alien

08/07/2022 | 13:11



A atriz Deborah Secco abriu seu coração e conversou sobre a família e amadurecimento em entrevista à Patrícia Kogut, do site O Globo, publicada nesta sexta-feira, dia 8. A artista terá um novo programa para o Giga Gloob que contará com a participação de sua filha Maria Flor e direção de seu marido Hugo Moura. Na conversa Deborah contou que está melhorando sobre se cobrar tanto em questão estética e que já passou maus bocados com procedimentos:

- Eu não acho que estou na melhor forma que tive na vida. Super tenho questões. Mas sou o melhor que consigo ser hoje. Agora lido melhor com minha imperfeição. Eu fiz algumas coisas quando era jovem. Até que realizei um procedimento há uns anos que deu muito errado. Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é. Desde então, parei de fazer tudo. Porque fiquei um alien. Isso tem uns três anos.

Depois de seu amadurecimento, Deborah está repensando diversos aspectos de sua vida e revelou que agora quer reverter outro procedimento estético, as próteses de silicone. No entanto ela conta que tem muito receio de fazer intervenções desde que Maria Flor nasceu e não sabe se esse desejo será realizado.