Jojo Todynho comenta rumores de crise em seu casamento com Lucas Souza: -A mulher preta não tem um dia de paz

08/07/2022 | 13:11



Jojo Todynho está de volta ao Brasil após fazer uma viagem à Paris para curtir um pouco da Temporada de Alta-Costura. Enquanto estava fora, a cantora foi alvo de comentários pelo fato de seu marido, Lucas Souza, não ter ido junto, e começaram a surgir comentários relacionados a uma possível crise entre os dois.

Mas segundo o Metrópoles, a cantora não deixou barato e tirou as dúvidas de todos em seus Stories:

- O Lucas tem a vida e o trabalho dele. Quando for lazer, a gente fica junto e viaja junto, mas trabalho é outra coisa. Somos casados, porém, ele tem a vida dele e eu a minha.

Ela ainda criticou aqueles que ficam criando histórias desnecessárias:

- A mulher preta não tem um dia de paz. A mulher preta não pode comemorar seu sucesso em paz porque as pessoas querem arrumar história e polêmica o tempo doto. As pessoas, ao invés de desejar a felicidade dos outros, estão a todo o tempo querendo criar uma coisa que não existe. Elas ficam negativando a vida dos outros, e isso me deixa estressada. Muito estressada.

Apesar dos comentários, Jojo tem assuntos mais importantes para se preocupar. Segundo o Sessão Extra, a cantora está com um EP pronto.

- Tenho um EP pronto para lançar, assinado pelo Wilson Prateado, um dos maiores nomes em produção musical do pagode e do samba. Eu sempre tive esse desejo de investir no pagode, então esse projeto é um sonho antigo. Eu sou da música! Funk e pagode fizeram parte da minha vida desde sempre. Posso dizer que essa foi a trilha musical da minha vida, da minha história.

Ela também falou sobre sua participação na série de humor Encantado's, ainda sem data es estreia.

- É maravilhoso, estou vivendo um momento único e quero dar o meu melhor. Estou estudando muito e quero surpreender, superar as expectativas.

Com tantas coisas rolando em sua vida e mesmo antes dos rumores de separação surgirem, Jojo fez questão de dizer que Lucas sempre está acima de seus planos.

- Meu casamento hoje em dia é prioridade na minha vida. Tudo que faço é de forma organizada a sempre ter um tempo para eu ser a esposa que eu quero ser.