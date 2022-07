Lightning Lane na Disney – O que é, quanto custa e como funciona

Paulo Basso Jr.

Recentemente, a Disney promoveu diversas mudanças para quem for visitar seus parques temáticos em Orlando e na Califórnia. Um deles foi a implementação da Lightning Lane, termo que você precisa aprender o que é antes mesmo de ir para lá.

Fique tranquilo, pois neste artigo você entenderá, de maneira prática, os seguintes tópicos:

O que é a Lightning Lane da Disney

Como acessar a Lightning Lane e quanto custa

Como funciona a Lightning Lane

O que é a Lighting Lane individual e quanto custa

Como comprar Lighting Lane individual

Vale a pena comprar a Lighting Lane individual?

Planeje sua viagem à Disney

O que é a Lightning Lane da Disney

Para quem nunca foi à Disney, vale saber que a grande maioria das atrações dos parques temáticos do complexo – só em Orlando são quatro, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom – tem duas filas.

Uma delas é regular, cujo tempo de espera você pode checar gratuitamente e a qualquer momento no aplicativo My Disney Experience (disponível para iPhone e Android.), por meio do serviço Disney Genie.

A outra é expressa, com menos gente. Antigamente chamada de FastPass, essa fila passou a ser denominada como Lightning Lane (fila relâmpago). Simples, não? Mas tem outros detalhes que você precisa saber.

Como acessar a Lightning Lane e quanto custa?

Existem duas maneiras de acessar as Lightning Lanes da Disney, ambas pagas à parte do valor do ingresso regular dos parques.

A primeira é comprando o pacote Disney Genie+, por meio do qual você consegue agendar o acesso a filas mais rápidas em diversas atrações nos parques da Disney, caso elas estejam disponíveis. Em Orlando, os erviço custa US$ 15 (US$ 15,98 com taxas), por pessoa e por dia

A segunda maneira é comprando uma Lightning Lane individual. Esta opção, no entanto, está disponível apenas para as duas atrações mais novas ou mais desejadas de cada parque que, por sua vez, não fazem parte do pacote Disney Genie+. Parece confuso, mas calma que, aqui, você vai entender tudo.

Como funciona a Lightning Lane

Acesso à Lighting Lane é checado em dois pontos da fila

Na prática, é fácil usar a Lightning Lane da Disney. Funciona assim: quando você tiver um agendamento de janela de horário confirmado no DisneyGenie+ (tudo isso por meio do aplicativo My Disney Experience), basta ir até a atração e acessá-la por meio da Lightning Lane (há placas indicativas em todas elas).

Para isso, você terá que apresentar o ingresso físico ou digital (no aplicativo ou na MagicBand) duas vezes: uma na entrada na fila e outra já perto de participar da experiência.

Totens com um Mickey que se ilumina, como os que ficam na entrada dos parques, representam os postos de checagem.

Aí, assim que passar pelo segundo totem de checagem, é possível fazer uma nova reserva de fura-fila entre as opções disponíveis dentro do Disney Geine+. Isso também pode ser feito depois de duas horas do agendamento inicial, o que acontecer primeiro.

É por meio dos acessos denominados como Lightning Lanes também que você entra nas atrações com fura-fila avulsa (aquelas as que não estão incluídas no DisneyGenie+), caso compre o serviço Lightning Lane individual. Veja como ele funciona.

O que é a Lighting Lane individual e quanto custa

Nas atrações não incluídas no DisneyGenie+, resta ao visitante encarar a fila regular (ou virtual, quando existir) ou, ainda, comprar, por meio do aplicativo My Disney Experience, uma Lightning Lane individual, cujos preços variam de US$ 7 a US$ 15 em Orlando, dependendo da atração e da época do ano.

Funciona assim: uma Lightning Lane individual pode ser adquirida apenas a partir das 7h da manhã do dia da visita ao parque reservado, para quem é hóspede de um dos hotéis da Disney World, ou a partir do horário em que o parque abre, para os demais visitantes (se abrir 8h, a compra pode ser feita 8h, se for 9h, às 9h, e assim por diante.

Tudo isso pode ser feito por meio do aplicativo My Disney Experience, sem precisar estar no parque.

Aqui, por sinal, você percebe uma das grandes vantagens de ficar em um hotel da Disney, além do fato de que os hóspedes ganham horas extras para ir aos parques (todo dia, um deles abre mais cedo ou fecha mais tarde exclusivamente para quem está em um dos hotéis do complexo). Vale lembrar ainda que, antigamente, os hóspedes Disney ganhavam uma MagicBand, mas agora é preciso comprá-la, como qualquer visitante.

Importante: cada pessoa pode comprar apenas duas Lightning Lanes individuais por dia. E isso vale mesmo que você tenha o ingresso Park Hopper, que permite ir a mais de um parque no mesmo dia.

Como comprar Lighting Lane individual

Entre em “Tip Board” para comprar Lighting Lane Individual

Independentemente de ficar em um hotel da Disney ou não, você não precisa estar no parque para comprar uma Lightning Lane individual. Afinal, tudo pode ser feito por meio do aplicativo My Disney Experience. Confira o passo a passo:

Primeiramente, você precisa ter uma conta no My Disney Experience, comprar os ingressos dos parques e fazer as reservas com o máximo de antecedência possível.

Logado no aplicativo My Disney Experience, acesse o ícone com os três tracinhos, situado no canto inferior da tela. Em seguida, entre em “Tip Board” (a primeira opção).

(a primeira opção). Ali, você verá a lista de atrações de cada parque (clique em “Change park” para selecionar o que você reservou) e o tempo de espera de cada uma delas.

para selecionar o que você reservou) e o tempo de espera de cada uma delas. As que não estão inclusas no Disney Genie+ aparecem com a opção “Individual Lighting Lane” , caso estejam disponíveis no momento da consulta. Na tela, você observa ainda o início da janela do horário em que poderá acessar a atração via fura-fila.

, caso estejam disponíveis no momento da consulta. Na tela, você observa ainda o início da janela do horário em que poderá acessar a atração via fura-fila. Ao clicar no botão, você passará pelo processo de compra. Primeiro, uma tela explicará o que é Lightning Lane. Em seguida, você poderá escolher o intervalo de tempo em que deseja usar o recurso .

. Na parte inferior, você tem a opção de comprar a Lightning Lane para outras pessoas do seu grupo que estejam previamente cadastradas no seu sistema My Disney Experience.

que estejam previamente cadastradas no seu sistema My Disney Experience. Confira um resumo dos dados da compra e das informações de pagamento. Caso já tenha um cartão de crédito registrado no My Disney Experience, ele aparecerá aqui. Do contrário, você pode incluir o meio de pagamento desejado.

Por fim, é preciso concordar com os termos e condições da compra e apertar o botão “Purchase”. Você receberá um código com a confirmação da compra e, ao acessar o “Tip Board” no aplicativo My Disney Experience, passará a ver a Lightning Lane individual reservada, com a janela do horário para usá-la.

Vale a pena comprar a Lighting Lane individual?

Obter vantagens exclusivamente por meio de poderio financeiro é algo discutível, mas o fato é que, se você tem condições, vale a pena, sim, comprar uma ou até duas Lighting Lanes individuais por dia na hora de visitar os parques da Disney World.

Afinal, o sistema funciona para valer e essa pode ser a chance de, nos dias mais lotados, curtir as experiências desejadas sem desperdiçar horas em filas (o que, se você parar para pensar, pode sair mais caro do que a encomenda) ou mesmo correr o risco de não vivenciá-las.

