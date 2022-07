Mãe de Marília Mendonça recebe Murilo Huff em canal de culinária: 'Meu filhão'

08/07/2022 | 12:31



Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, recebeu Murilo Huff em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 6, em seu canal de culinária no Youtube. O cantor viveu um relacionamento com a artista e é pai de Léo, filho dela.

"Hoje eu estou com um convidado super especial aqui. Uma pessoa que eu amo muito e eu vou ensinar ele a cozinhar. É o meu filhão, Murilo", disse Dona Ruth ao introduzir o ex-genro.

Em seguida, o sertanejo falou sobre a criação do canal, que foi lançado em maio deste ano. "Queria dizer que estou muito feliz de ver você realizando esse sonho. Sei que você sonhou isso com a Marília, vocês planejaram isso juntas. Ver isso é muito gratificante", disse.

Enquanto preparavam uma receita de moqueca de peixe, Dona Ruth e Murilo comentaram as dificuldades que passaram após a morte de Marília em novembro de 2021.

"Sei que, no começo, foi difícil. Passamos por uma tragédia. Como está sendo agora? Você está melhor? Você disse que estava trabalhando no automático", perguntou a mãe da cantora.

"O carinho do público fortifica muito a gente para conseguir seguir em frente, com os nossos planos. Acho que você está sentindo isso agora com o canal. Estou vendo que a galera está apoiando. Isso é muito bom. Fortalece a gente", respondeu Murilo.

O cantor ainda comentou que a presença dos avós é essencial para ajudá-lo na criação de Léo, filho com Marília, além de ter confirmado que está em um relacionamento sério.

Murilo ainda afirmou que Dona Ruth já conheceu sua namorada, a médica Nicole Melo: "A Ruth é uma segunda mãe para mim. Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito", explicou Murilo.