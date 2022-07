Empresa da família Poncio possui dívida bilionária em impostos, entenda

08/07/2022 | 12:10



Gabi Brandt deu o que falar após compartilhar o valor da fatura de seu cartão de crédito, que chegava próximo de 400 mil reais. Mas parece que a vida dos Poncio não é só glamour.

Segundo o Metrópoles, uma empresa da família possui uma dívida de cerca de um bilhão e 400 milhões de reais em impostos com a União. A empresa é uma distribuidora de cigarros e está no nome de Sarah Poncio, irmã de Saulo. Márcio Poncio, pai de Sarah e Saulo, consta na lista de devedores, mas não aparece na relação de sócios da empresa. Ainda segundo informações, quem também está em débito com a União é Brandt, porém em um valor bem mais baixo, de quase quatro mil reais.

Além desta empresa, a família possui negócios de marketing digital, moda, música e também uma rede de hamburgueria, que tem Gabi Brandt como sócia.