Longe de acabar! Christian Figueiredo volta a alfinetar Dynho Alves: Se quiser resolver pessoalmente, tô aqui

08/07/2022 | 11:10



É eita atrás de vixe! Como você vem acompanhando aqui, Christian Figueiredo e Dynho Alves estão em treta desde a participação do cantor no podcast Eu Fico Loko, na última terça-feira, dia 5.

O pai do Gael já havia se pronunciado em suas redes sociais na última quarta-feira, dia 6, pedindo desculpas a Dynho, e admitiu o erro. O youtuber se desculpou por ter extrapolado os limites e insistido em um assunto que o cantor não se sentia confortável em comentar durante o podcast. Mas as coisas não tomaram um rumo melhor, porque o ex de MC Mirella também foi aos Stories e acabou soltando uma ameaça para Chris:

- Você tem sorte que meu segurança estava lá e me jogou lá para fora, ele me jogou lá para rua, porque se eu pegasse você, eu ia quebrar você, seu vacilão do caramba.

Achou que terminava por aí? Nada disso! Na última quinta-feira, dia 7, Dynho repostou o pedido de desculpas do dono do canal Eu Fico Loko e zombou ao colocar um meme de risada:

Só ronca atrás da tela do celular?, escreveu o cantor na legenda.

E claro que o marido da Zoo não gostou nadinha disso. A resposta veio, algumas horas depois, bem curta, mas não deixou de chamar a atenção de quem está acompanhando toda a polêmica. Chris tirou print da publicação de Dynho e escreveu:

Mano! Seguinte, tentei te chamar, não respondeu. Agora vai ficar de indiretinha no Stories? Se quiser resolver pessoalmente, tô aqui.

Logo depois da foto ele apareceu em vídeo para falar mais algumas coisas sobre o caso:

- Acabei de pegar no meu celular, sai do meu treino agora. Tô indo pegar o Gael em casa para a gente cortar o cabelo juntos. Vocês sabem que eu não sou um cara de ficar de indireta na rede social. O que eu tinha pra falar eu já falei ontem. E é isso, fim de papo.

Chris parece ter colocado um ponto final em toda essa polêmica, mas será que Dynho vai deixar por isso mesmo?