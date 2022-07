Diagnosticado com a varíola dos macacos, Matheus Pires fala sobre a final do No Limite

08/07/2022 | 11:10



Internado, Matheus Pires usou as redes sociais para falar sobre a final do No Limite e agradecer ao carinho recebido. Anteriormente, a equipe do ex-participante divulgou um comunicado informando que ele foi hospitalizado após ser diagnosticado com a varíola dos macacos. Por questões de saúde, o diretor pedagógico não pôde estar presente na final do reality, que aconteceu na última quinta-feira, dia 7.

O último episódio da temporada 2022 do programa foi ao vivo e contou com a presença dos participantes eliminados da edição. Apesar de Matheus não ter estado lá pessoalmente para descobrir quem seria o grande vencedor, a equipe mostrou alguns clipes de sua participação no reality durante a exibição da final. No Instagram, ele agradeceu a atenção e falou sobre a final do No Limite.

Agora definitivamente acabou o jogo! Muito orgulhoso de ter participado de uma edição linda, onde todos deram seu máximo para chegar longe. Só agradecer toda produção envolvida nesse projeto, vocês são maravilhosos! Infelizmente, por motivos de saúde, não pude comparecer nos estúdios, mas sinto que o Pires estava de alguma forma envolvido nessa final linda. Muito obrigado por tanto carinho, continuem me acompanhando que vem novidades por aí! Um beijo e até logo.