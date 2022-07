Viagens Sustentáveis: selo online mostra as melhores opções de turismo ecológico

Da Redação

De acordo com uma pesquisa recente da Booking.com, 96% dos viajantes brasileiros acreditam na importância das viagens sustentáveis. Assim, para facilitar a busca por opções de passeios mais ecologicamente corretos, a plataforma criou recentemente o selo Viagens Sustentáveis.

O selo reconhece iniciativas que acomodações do mundo todo estão adotando para ajudar a proteger o planeta e contribuir de forma positiva com as comunidades locais, além de ser uma forma de identificar estadias mais sustentáveis quando combinado com o filtro de Viagem Sustentável.

Pensando nisso, 33Giga e Booking.com compilaram uma lista de destinos em todo o mundo que possuem as maiores proporções de acomodações participantes do programa Viagens Sustentáveis em sua plataforma. As opções incluem cidades que ditam tendências, parques naturais e destinos que se esforçam para gerenciar seus volumes de viagem de forma mais consciente.

Hoedspruit, África do Sul

Hoedspruit está rodeada pela maior área de conservação privativa do mundo. A cidade, voltada a viagens sustentáveis, está localizada no centro da Biosfera Kruger to Canyons – reconhecida pela UNESCO –, onde a comunidade local participa de várias iniciativas de reciclagem e conservação, além de disponibilizar seus produtos no mercado ‘Local is Lekker’ para apoiar a região.

O lugar é conhecido como um dos melhores para safáris na África do Sul, onde o viajante poderá curtir os belos arredores enquanto aprecia a vida selvagem em seu habitat natural. Para testemunhar o trabalho que a cidade faz com relação à proteção dos animais, o viajante pode passar um tempo no Centro de Reabilitação de Vida Selvagem Moholoholo e no Centro de Espécies Ameaçadas de Hoedspruit.

Onde se hospedar

O acampamento Bundox Safari Lodge, situado em uma pequena reserva natural perto do Kruger National Park, oferece barracas de safári e chalés de palha. Rodeada por uma área verde, a acomodação conta com uma piscina ao ar livre e um deck de observação de onde é possível admirar a paisagem.

Essa acomodação participante do programa Viagens Sustentáveis investe uma porcentagem da receita em projetos voltados à comunidade e à sustentabilidade para apoiar a conservação da área. Além disso, também disponibiliza informações sobre os ecossistemas, patrimônio e cultura da região.

Estocolmo, Suécia

Estocolmo é considerada uma das cidades mais ecológicas da Europa, além de ser aclamada como um modelo internacional para a ação climática, já que toma várias medidas para garantir um impacto positivo. Perfeita para a viagens sustentáveis.

A capital sueca utiliza fontes de energia renováveis e recicla 99% dos resíduos sólidos da cidade. Ela também tem uma das águas encanadas mais limpas do mundo, então não há necessidade de comprar água engarrafada.

Também é possível conhecer a cidade de forma mais sustentável, já que, além de ser compacta, ela conta com um ótimo sistema de transportes públicos e pontos turísticos que ficam a curtas caminhadas de distância. Estocolmo oferece um programa comunitário de bicicletas que permite que as pessoas aluguem uma das mais de mil bicicletas espalhadas pela cidade.

O viajante também poderá conhecer a região pela água: um passeio noturno de caiaque pela cidade oferece a experiência de remar pelas vias aquáticas de Estocolmo para admirar sua arquitetura e pontos turísticos.

Onde se hospedar

Muitas acomodações em Estocolmo possuem certificado de sustentabilidade de organizações reconhecidas. Isso inclui o Downtown Camper by Scandic, que, por possuir a certificação Nordic Swan Ecolabel, se qualificou para fazer parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com.

Para pessoas que procuram uma estadia mais consciente, o hotel utiliza 100% de energia renovável, bem como iluminação LED para economia de energia. A acomodação também fica a uma curta caminhada da Estação Central de Estocolmo e oferece aluguel de bicicletas para o hóspede conhecer a cidade de forma mais sustentável, como um morador local.

Arusha, Tanzânia

Conhecida como a capital do safári da Tanzânia, Arusha fica exatamente no meio do caminho entre o Cairo e a Cidade do Cabo e é uma ótima parada para quem está, além de procurando a viagens sustentáveis, caminhando na direção do Monte Kilimanjaro para participar de uma escalada.

Com o vulcão adormecido do Monte Meru como pano de fundo, é fácil conhecer a região a pé. Arusha é conhecida por seus esforços ambientais, como iniciativas de plantio de árvores, programas de voluntariado agrícola sustentável e um projeto de saneamento hídrico que as pessoas que visitam a região podem apoiar.

Essa cidade da África Oriental também é conhecida por sua torre do relógio e vários programas de turismo cultural, incluindo o passeio Vila Cultural e Museu Olpopongi Maasai, onde é possível conhecer a cultura local Maasai bem de perto. Essa é uma ótima maneira de se conectar à comunidade local – o que é perfeito para os 69% dos viajantes brasileiros que desejam ter experiências autênticas que representam a cultura local quando viajam.

Onde se hospedar

O colorido Banana Farm Eco Hostel utiliza energia 100% renovável e fica a uma curta distância do Mercado Central de Arusha, onde é possível experimentar a culinária local e aproveitar para curtir suasviagens sustentáveis. Após um dia conhecendo a cidade e apreciando sua cultura animada, o viajante poderá relaxar no terraço do jardim e curtir a natureza ao redor.

Merzouga, Marrocos

Merzouga é uma pequena vila no sudeste do Marrocos, localizada perto do deserto de Erg Chebbi. O local é conhecido por suas dunas de areia e grande variedade de vida selvagem. É possível caminhar até as antigas aldeias berberes nas proximidades – que ainda atuam como oásis no deserto – para conhecer a história e cultura locais.

Para quem gosta de acordar bem cedo, o deserto é o local perfeito para apreciar o nascer do sol. O Marrocos é um dos principais destinos em termos de compromissos ambientais, com um modelo de desenvolvimento sustentável e metas de utilizar energia 100% renovável até 2050.

Onde se hospedar

O acampamento Ali & Sara’s Desert Palace está localizado nos arredores de Merzouga, nas dunas de Erg Chebbi. As barracas coloridas são tradicionalmente decoradas com itens artesanais locais para uma sensação autêntica que reflete a cultura da região.

Essa acomodação, participante do programa Viagens Sustentáveis, promove passeios e atividades organizadas por guias e empresas da região, além de oferecer espaço para artistas locais se apresentarem.

Puerto Iguazú, Argentina

Localizada onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram, Puerto Iguazú abriga o Parque Nacional do Iguaçu – Patrimônio Mundial da UNESCO e eleito uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo.

Entre as 275 cachoeiras, a mais famosa é a Garganta do Diabo, com mais de 82 metros de altura e localizada no coração do parque nacional. Para quem deseja passear sem causar muito impacto, é possível chegar até essa paisagem a pé, por meio das muitas trilhas que dão acesso ao local. Além disso, há também um Trem Ecológico que atravessa a selva.

Com mais de mil espécies diferentes de animais e plantas, ela é parte de um ecossistema ainda maior que atravessa grande parte da América Latina. Para ajudar a preservar a biodiversidade e proteger o parque, bem como a comunidade local, o setor hoteleiro estabeleceu várias iniciativas, incluindo limpeza de lixo e ruas. Dessa forma, é possível garantir que o número de turistas não afete negativamente a região e as pessoas que vivem lá.

Onde se hospedar

O Gran Meliá Iguazú é um hotel de luxo localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com quartos que oferecem vista para as cachoeiras e para a selva. É possível admirar os arredores da varanda privativa ou relaxar na piscina infinita com vista para os jardins.

De acordo com as iniciativas de sustentabilidade de Puerto Iguazú, esse hotel oferece informações sobre ecossistemas, história e cultura da região. Além disso, a acomodação também participa de esforços de reciclagem e proibição de uso de plásticos descartáveis.

Boracay, Filipinas

Por ser uma ilha tropical, Boracay conta com 17 praias e enseadas, incluindo os 4 quilômetros da White Beach. Assim, o viajante poderá aproveitar a areia e as águas cristalinas para surfar, praticar kitesurf e mergulho com snorkel, ou simplesmente relaxar e curtir o sol.

No passado, a ilha tomou a difícil decisão de fechar as portas para visitantes por seis meses devido ao impacto negativo de receber muitos turistas. Depois de reorientar seus esforços e permitir que os ecossistemas da ilha começassem a se recuperar, Boracay voltou a receber visitantes de forma responsável, estabelecendo um limite diário de turistas.

A ilha também implementou uma série de práticas de ecoturismo sustentável, incluindo a adoção de triciclos elétricos. Agora, ela também conta com energia solar como sua principal fonte de energia.

Onde se hospedar

Localizado na famosa White Beach, o La Banca House está rodeado por palmeiras e fica a poucos passos do mar.

Fazendo sua parte para ajudar a proteger o futuro do destino, esse resort sustentável compensa uma parcela da sua pegada de carbono, tem como objetivo reduzir o desperdício de alimentos e proíbe o uso de plásticos descartáveis no local.

Villa de Leyva, Colômbia

Localizada a nordeste da capital colombiana Bogotá, a Villa de Leyva é conhecida por sua rica história e arquitetura tradicional caiada de branco. No coração da cidade está a Plaza Mayor, que abriga a prefeitura, museus, hotéis e comércio, para os visitantes conhecerem e apoiarem o trabalho de artesãos locais.

Há ainda o festival anual da árvore, o Festival del Árbol, que é realizado em outubro para celebrar as maravilhas naturais que a cidade tem para oferecer. Já que é uma celebração das plantas indígenas da região, as festividades incluem desde palestras sobre conservação e turismo sustentável a apresentações de músicos locais.

Onde se hospedar

Localizado no interior, nos arredores da cidade de Villa de Leyva, o Hotel Alma oferece uma vista panorâmica da paisagem colombiana. O hotel participa do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com e funciona com energia 100% renovável.

Além disso, oferece aluguel de bicicletas para o hóspede conhecer a região e ainda recomenda passeios e atividades organizadas por guias e empresas locais.

Amsterdã, Países Baixos

Amsterdã enfrentou dificuldades por anos por ser um destino muito procurado. Contudo, a cidade tem abordado o problema de forma bastante ativa ao incentivar os visitantes a conhecer áreas fora do lotado centro da cidade e distantes do conhecido distrito da luz vermelha.

A esperança, com isso, é espalhar os benefícios socioeconômicos do turismo de forma mais uniforme por toda a cidade e áreas ao redor. Em termos nacionais, o governo holandês está recompensando iniciativas sustentáveis, tributando atividades poluentes, fazendo investimentos para promover uma locomoção mais saudável e incentivando o uso de transportes públicos e bicicletas.

Amsterdã também está empenhada em reduzir as emissões de CO2 e tem encorajado a culinária vegana e vegetariana, fazendo com que fique mais fácil para visitantes e moradores locais se alimentarem de forma mais consciente.

Onde se hospedar

O Bed and Breakfast Boat oferece uma estadia única em um barco, no canal Zeeburgerdijk. A acomodação está situada na diversificada área de Indische Buurt, onde há uma grande variedade de restaurantes e mercados locais para conhecer nas proximidades.

O barco, que é uma acomodação participante do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com, funciona com eletricidade 100% renovável, eliminou o uso de plásticos descartáveis, oferece aluguel de bicicletas para os hóspedes e recomenda passeios e atividades organizados por guias e empresas locais para ajudar a apoiar a comunidade.

Toronto, Canadá

A capital de Ontário e a maior cidade do Canadá é um ótimo destino para quem deseja viajar de forma mais responsável. A melhor maneira de conhecer a beleza e a modernidade de Toronto é fazer um passeio com um guia local.

Assim, o viajante consegue evitar lugares cheios de turistas, ao mesmo tempo que conhece mercados locais e áreas de diversão hipster.

Toronto tem se esforçado para lidar com a questão da mudança climática e apoia ativamente a utilização de veículos elétricos, oferece créditos de compensação de carbono e ainda introduziu a Green Roof Bylaw (Lei do Telhado Verde), em 2009, exigindo que os edifícios tenham um espaço na cobertura com vegetação.

Como Toronto agora possui produtores de frutas e vegetais, além de fazendas bem próximas à cidade, o costume de consumir produtos vindos diretamente desses produtores foi adotado por muitos dos restaurantes mais famosos da cidade.

Onde se hospedar

Localizado no centro da cidade, o Sheraton Centre Toronto Hotel possui jardins que rodeiam uma cachoeira de 2 andares, oferecendo um refúgio tranquilo ao ar livre.

A acomodação também conta com amplo espaço verde, põe em prática iniciativas para reduzir o desperdício de alimentos e controlar o consumo de água em banheiros e chuveiros e ainda investe uma parte da receita em projetos comunitários.

Diante de tudo isso, não é surpresa que o hotel tenha sido reconhecido tanto com o certificado Green Key Global Eco-Rating, como com o selo ‘Viagens Sustentáveis’ da Booking.com.

Rishikesh, Índia

Situada na base do Himalaia e às margens do Rio Ganges, Rishikesh é uma cidade rodeada por rios e montanhas, onde o viajante poderá participar de atividades de bem-estar.

Além de ser um destino de renome mundial quando o assunto é ioga, meditação e caminhadas, a cidade também tomou várias medidas para ser mais sustentável, incluindo tornar-se vegetariana por lei e incentivar a alimentação à base de plantas para proteger o meio ambiente.

Os riquixás – uma das principais opções de transporte tradicionais da cidade – foram equipados com motores movidos a GNC em um esforço para reduzir a poluição. Ao mesmo tempo, artistas locais estão produzindo instalações de arte usando plásticos descartáveis.

Onde se hospedar

Com vista para o Ganges e a uma curta caminhada da Fundação Internacional de Ioga Patanjali, o goSTOPS Rishikesh Lakshman Jhula oferece uma estadia divertida para os visitantes.

Com um lounge e uma cobertura compartilhados para os hóspedes socializarem, essa estadia sustentável oferece principalmente comida orgânica, utiliza energia 100% renovável e fornece informações sobre ecossistemas, história e cultura da região.