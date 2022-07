75 anos de Moraes Moreira: descubra as músicas mais tocadas do cantor

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/07/2022 | 10:55



Os 75 anos de Moraes Moreira seriam completados nesta sexta-feira (8). Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial que aponta quais músicas de autoria do cantor, compositor e violonista foram as mais tocadas no Brasil nos últimos 10 anos.

Morto em 2020, após sofrer um infarto agudo do miocárdio, o baiano tem 623 músicas e 659 gravações compiladas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, mais de 75% dos seus rendimentos foram provenientes dos segmentos de TV, rádio e show.

1. Festa do interior

2. Palavras ao vento

3. Eu também quero beijar

4. Chame gente

5. Preta pretinha

6. Sintonia

7. A menina dança

8. Bloco do prazer

9. Pombo correio

10. Dê um rolê

11. Mistério do planeta

12. Lá vem o Brasil descendo a ladeira

13. Chão da praça

14. Vassourinha elétrica

15. Swing do campo grande

16. Acabou chorare

17. Besta é tu

18. Coisa acesa

19. Tinindo trincando

20. Forró do ABC