Confira 6 curiosidades sobre o comportamento dos usuários do Spotify

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/07/2022 | 10:55



Fan Study é uma análise trimestral feita pelo Spotify para descobrir o comportamento dos usuários ao redor do mundo. Os dados mais recentes deste ano revelam como a música está indo cada vez mais longe e os artistas estão quebrando barreiras e cruzando fronteiras. Tudo devido a uma base de fãs cada vez mais global. Prova disso é que 64% dos ouvintes mensais de uma banda são de fora do país de origem dela. Confira outros seis insights comportamentais descobertos pelo estudo.

1. Em média, os usuários do mundo todo escutam artistas de 14 países diferentes todos os meses. Usuários da América Latina, dos Estados Unidos e do Canadá fazem parte desta média. Porém, para os ouvintes europeus, esse número chega a 16 países por mês, enquanto que para fãs de música do Oriente Médio e África, esse número cai para 12, e da Ásia-Pacífico, para 11 países por mês.

2. Em média, 66% das descobertas de novos artistas acontecem fora do país de origem do artista, e, quando isso acontece, o engajamento delas é superalto: 62% salvam as músicas e 63% adicionam as faixas do cantor a playlists.

3. Quando um ouvinte salva uma faixa, isso mostra que ele quer ouvir aquela música novamente. E não apenas em alguns dias ou semanas, mas em meses. Por exemplo, seis meses após salvar uma faixa, um fã escuta as músicas de seu artista favorito três vezes mais do que antes.

4. Quando um fã adiciona uma música a uma playlist pessoal, os streamings da faixa aumentam em 41% e a frequência de visitas ao perfil do artista daquela música cresce 12%.

5. Em média, os top 5% de fãs escutam seis vezes mais um artista do que todo o restante da audiência. Os top fãs de música religiosa, clássica, rock, latina e hip hop ultrapassam esta média, podendo chegar a oito vezes.

6. Os artistas começam com bases de fãs nacionais e depois expandem para outras partes do mundo. No primeiro ano de lançamento no Spotify, os novos seguidores são do mesmo país que ele, mas depois de cinco anos esse número muda: 57% dos artistas têm um crescimento maior de seguidores em países estrangeiros.