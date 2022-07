Ronnie Von vem a Santo André para inaugurar empreendimento Jump Assunção, do Grupo Motiró

Coluna Social



08/07/2022 | 09:41



#jujuvisita #publi

O Grupo Motiró inaugurará amanhã, 09 de julho, o empreendimento Jump Assunção. Na data, a ação contará com a presença de Ronnie Von para lançamento e abertura do decorado. Quem chegar cedo poderá conhecer as condições especiais. Unidades a partir de R$ 430 mil reais. O espaço andreense (Rua do Salto, 50, na Vila Assunção) está próximo ao Shopping ABC, Parque Central e tem fácil acesso ao comércio, escolas e hospitais.

"O Jump Assunção me surpreendeu. Fique impressionado, como que um apartamento decorado muda a percepção de espaço. O aproveitamento de cada local tornou tudo muito maior, arejado e confortável. Simplesmente fantástico. Depois que vi o empreendimento e o decorado, entendi o slogan da campanha: o grande salto no conceito de morar!", disse Ronnie Von.

Em um terreno de 3.700 m2, possui uma planta contendo duas suítes com lavabo e terraço gourmet com churrasqueira a carvão.

"Temos orgulho de lançar mais um empreendimento à altura da cidade de Santo André. Todos os diferenciais foram criados pensando na qualidade de vida do futuro morador. E por falar em qualidade, temos um excelente padrão de construção e garantia de entrega, pontos fortes do Grupo Motiró", comentou Marcus Santaguita, presidente do Grupo Motiró.

Além disso, tem lazer de clube, com mais de 30 itens que incluem: pomar, piquenique, quadra de beach tennis, beach volley e footvolley, brincadeira de rua, amarelinha, piscinas climatizadas e muito mais.

"Em cada espaço de lazer procuramos trazer conceitos que lembram casas de rua. Pomar, piquenique, brincadeira de rua, entre tantos outros itens cuidadosamente projetados, trouxeram para o Jump Assunção a sensação de morar em um apartamento, mas usufruir de um grande e aconchegante quintal, com dezenas de itens de lazer", complementou o arquiteto Guilherme Takeda.

Aproveite para visitar o decorado e verificar as condições especiais de lançamento no dia 09 de julho.

A jornalista Juliana Bontorim, colunista do Juliana Bontorim Convida, do Diário de Grande ABC, conheceu o decorado com exclusividade. "Tive a oportunidade de conhecer o espaço decorado que será aberto a todos no próximo sábado. Sempre bom ver empreendimentos chegando no nosso grande ABC", destacou.