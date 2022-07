Vecna em Stranger Things, Jamie Campbell Bower acompanha jogo do São Paulo no Morumbi

08/07/2022 | 10:10



Jamie Campbell Bower está aproveitando muito a sua passagem pelo Brasil. Na última quinta-feira, dia 7, o intérprete de Vecna em Stranger Things visitou o estádio do Morumbi e assistiu ao jogo do São Paulo contra o Universidad Católica. E não é que ele trouxe sorte aos jogadores?

O tricolor paulista levou a melhor ao fazer três gols e avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o time chileno marcou apenas um gol.

Os administradores das redes sociais oficiais do SPFC compartilharam uma série de registros de Jamie Campbell demonstrando apoio ao clube futebolístico. Primeiro, ele aparece na frente do estádio com a legenda:

O ator de Stranger Things, Jamie Campbell Bower, que interpreta o Vecna, está no Morumbi! Welcome

Em seguida, Jamie exibe sorridente a camiseta oficial do time autografada que ganhou para assistir ao jogo.

Vecna is in the house! Jamie Bower é Tricolor!

Após o São Paulo vencer a partida, o perfil publicou um vídeo do ator se arriscando no português para celebrar a vitória.

- Estamos nas quartas. Go, São Paulo!

O intérprete de Vecna ainda tirou algumas fotos ao lado do treinador e ex-jogador de futebol, Rogério Ceni.