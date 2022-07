Lucas Lima, marido de Sandy, passa por cirurgia para retirada de cisto

08/07/2022 | 10:10



Lucas Lima usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores um problema de saúde. Recentemente, ele começou a ter fortes dores na boca e descobriu que precisava tirar os dentes do siso. Junto a isso, os dentistas também indentificaram um cisto.

Por questão de segurança, Lucas decidiu passar pelo procedimento cirúrgico o mais rápido possível. Em uma publicação, ele apareceu com o rosto inchado após o procedimento, mas tranquilizou os fãs.

Na legenda, ele relatou:

Hoje é um dia muito feliz pra mim. Há pouco mais de um mês eu senti uma dor gigante no dente que chegou a travar o maxilar, não conseguia abrir a boca. Corri pro dentista e depois de alguns exames vimos que meus sisos (que 1: SIM, por algum motivo INEXPLICÁVEL se escreve com s e 2: eu era pra ter tirado há 10 anos) estavam gigantes, e usando os termos do médico, abre aspas, sisos monstruosos, fecha aspas.Pelos sisos até dava pra esperar até o fim do ano, mas apareceu um cisto ali. E por mais que seja comum e na maioria das vezes benigno (mesmo eu tendo problema com o termo cisto benigno, porque benigno mesmo é não ter cisto, né?), tu ouve a palavra biópsia, tu te apavora. Por isso corri que nem um maluco pra espremer dois meses de trabalho intenso em um (se explica o fato de que dei a pausa no Festival de Musiquinhas) e depois de um Junho insano, numa cirurgia de 3 horas e pouco, arrancamos os quatro dentes monstruosos, tiramos o cisto e hoje chegou a biópsia: BENIGNO.

Agora o cantor irá enfrentar um longo período de recuperação

Tô com a boca arregaçada (o baguio era FEIO), passando o dia com a Elsa enrolada na cara ora desinchar e aliviar a dor, repousando e tô indo bem.Ainda tem um loooongo tempo de recuperação, mas a dor agora tá num nível suportável e tamo indo firme.

Melhoras pra ele, né?