Waze inclui pontos de doação da Campanha do Agasalho no mapa

08/07/2022 | 09:55



Neste inverno, o Waze firmou parceria com instituições participantes da Campanha do Agasalho para mapear e sinalizar os postos de coleta de doações. Para localizá-los, os usuários devem buscar por palavras-chaves relacionadas ao tema – como agasalho, doação ou campanha do agasalho – e o aplicativo apresentará o ponto de arrecadação mais próximo, bem como uma sugestão de trajeto até o local.

Ao todo são mais de 170 postos de coleta mapeados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Entre os os ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho, estão Cruz Vermelha Brasileira, Exército de Salvação, Pastoral do Povo de Rua – Padre Júlio Lancellotti, Solidariedade Vegan, Bem da Madrugada, Da Rua, Voz das Comunidades, Servas MG, Rango de Rua, Viva Rua, Sopão Solidário e Associac¸a~o Tio Cleobaldo.