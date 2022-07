Pet influencer: dicas para tornar seu animal um influenciador digital

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/07/2022



Há algum tempo, as pessoas deixaram de ser as únicas influenciadoras nas mídias sociais. Hoje, perfis de cães, gatos e outros animaizinhos reúnem tantos seguidores quanto os dos humanos – e, às vezes, até mais. Tanto é que o bichinho pode ganhar reconhecimento e ainda monetizar, se tornando um pet influencer. Se você acha que seu animal de estimação tem o que é preciso para se tornar a próxima sensação da internet, confira dicas de Aline Bak, mentora de redes sociais e especialista em assuntos da web, para tornar isso realidade.

1. Encare a tarefa com seriedade e comprometimento

Antes de criar uma página para seu animal de estimação, é preciso avaliar se ele se dá bem com sessões de fotos e vídeos diárias. Isso porque manter um cronograma de postagens regulares ajuda a manter a base de espectadores. Mas não só: o engajamento ativo com seguidores é um dos fatores mais importantes para o sucesso nas redes. “Da mesma forma como acontece nos perfis convencionais, os perfis dos pets devem ser baseados em planejamento e estratégias, para que tenham real impacto e potencial de monetização”, diz Aline.

2. Escolha uma rede social

A rede social mais usada para perfis de pet influencer é o Instagram. “Mas o TikTok tem um apelo muito forte entre os mais jovens, e, apesar de ser uma mídia nova, já é uma das maiores do mundo e está em plena ascensão”, destaca a especialista. Canais no YouTube também são populares no segmento.

3. Defina a personalidade do seu animal

As pessoas adoram seguir um cão fotogênico, mas existem vários animais fofos nas redes sociais. Ou seja, fotos genéricas do seu adorável labrador não tornarão seu amigo peludo famoso. É preciso que o bichinho se destaque por sua personalidade. “Cada bicho tem características distintas que os tornam únicos. É preciso realçá-las nas mídias”, comenta Aline. Deixar a personalidade do pet brilhar é uma maneira de se destacar no mar de perfis de animais de estimação. Ainda nesse contexto, vale criar também um tom de voz padrão, para legendas e comentários.

4. Escolha um nome atraente

Pense em um nome memorável e cativante para o perfil do pet influencer, evitando opções complexas e difíceis de pronunciar. Às vezes, um trocadilho também pode funcionar. Seja qual for a escolha, não se deve mudar o nome após a decisão, pois isso poderá confundir os seguidores e prejudicar o crescimento da marca.

Alguns exemplos de nomenclaturas marcantes são: @jamonthepig, que traz a rotina de um porco fotogênico, e @bob_marley_goldenretriever, perfil de Bob e Marley, uma dupla de cães brincalhona e cheia de animação.

5. Aposte em hashtags

“É recomendável montar uma planilha e acompanhar as hashtags que as contas de animais de estimação mais famosas usam, categorizando por datas especiais e momentos, como caminhadas e viagens”, aconselha Aline. Afinal, quanto mais interesses as hashtags englobarem, mais exposta estará a conta do seu pet influencer. “Isso sem contar que as hashtags são uma ótima forma de ganhar seguidores organicamente”, completa.

6. Busque parceiros

Com um perfil bem feito, o pet pode vir a se tornar embaixador de marcas ligadas ao universo animal, como fabricantes de ração e acessórios, além de pet shops, creches e hotéis. Ao adquirir esse status, é interessante lançar ofertas exclusivas ou descontos para quem adquirir produtos ou serviços dos parceiros. “As pessoas adoram isso e esse tipo de conteúdo oferece um amplo escopo de compartilhamento e exposição”, finaliza a especialista.