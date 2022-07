Corrida 5k, em Santo André, garante ração a cães e gatos

Matheus Silva Moreira



08/07/2022 | 08:27



As inscrições para a corrida 5k Animal e caminhada 2k Eu e Meu Pet, que acontece no dia 17 de julho, em Santo André, rendem ração para a ONG (Organização Não Governamental) Uapa (União Andreense de Proteção Animal), que atende abrigos, protetoras e famílias que possuem pets e se encontram em situação de vulnerabilidade. O alimento para os animais vem sendo distribuído em vários pontos da cidade, atendendo cadastro da entidade.

Sandra Aparecida Oliveira, moradora da Vila Progresso, foi uma das beneficiadas e recebeu 15 quilos de ração para cães. “A situação hoje está muito difícil e nós, que temos nossos animais, encontramos na doação saída para tratar bem dos nossos bichinhos”, disse a dona de casa.

Com oito cachorros e 12 gatos em casa, vários resgatados nas ruas, Mileide Santos conta com a ajuda da Uapa para alimentar os animais e também buscar novos lares para os pets. “A ração subiu muito de preço e, por outro lado temos mais animais abandonados. A ajuda da ONG sempre vem em boa hora”, disse a moradora do Sítio dos Vianas.

A 5K Animal, que conta com apoio do Diário, é evento que reúne esporte e saúde, lazer e família. Os inscritos poderão correr sozinhos cinco quilômetros, ou caminhar dois quilômetros com seu pet de estimação. Todo o percurso é montado dentro do Shopping Grand Plaza.

Além das provas, a ação terá arena pet com várias atrações durante o domingo pela manhã. A partir das 9h30, acontece a apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal de São Caetano, com demonstração de faro, onde o cão encontra simulacro de droga escondida; e ataque, que simula uma ação do cão ao receber a ordem de comando do GCM. A apresentação de agility e truques de adestramento ficam por conta dos animais da Ursula Escola de Cães.

Com viés também educacional, estão previstos bate-papos com a médica-veterinária Ana Lucia Ferreira Oliveira, responsável técnica pela Uapa, e o biólogo Guilherme Domenichelli, do canal TV Animal do YouTube. A veterinária falará sobre guarda e posse responsável, a importância da castração e cuidados em geral com os pets. Já o biólogo trata de assuntos relacionados a animais silvestres.