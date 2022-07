Sem notificar motivo ao público, William Bonner não apresenta o Jornal Nacional pela segunda noite seguida

08/07/2022 | 08:10



Se você é telespectador assíduo do Jornal Nacional deve ter percebido que William Bonner não apresentou a atração pelo segundo dia seguido. A última vez que o âncora esteve na bancada do telejornal foi na última terça-feira, dia 5.

O jornalista e a emissora não notificaram o público sobre a ausência do âncora. Inclusive, Bonner, que usou as redes sociais recentemente para compartilhar o esboço de um desenho, não deu uma palavra sobre estar afastado do telejornal.

Durante esses dois dias, o JN foi apresentado por Flávio Fachel e Renata Vasconcellos.

Nos últimos meses, a Globo desmentiu diversos boatos de que o jornalista deixaria a emissora em breve.