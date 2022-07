Eliza e Hadballa são eliminados do Power Couple Brasil!

08/07/2022 | 01:10



Noite de eliminação no Power Couple!

Após a votação da última quarta-feira, dia 7, o clima esquentou entre os casais Brenda e Matheus e Adryana e Albert. Os quatro começaram a brigar a respeito das atitudes tomadas na reta final do jogo em relação a posicionamentos e pontos de vista.

Após a exibição da confusão, os casais foram se encontrar com Adriane Galisteu. A apresentadora quis começar justamente perguntando sobre a amizade de Brenda, Matheus, Adryana e Albert, para entender os motivos que levaram a esta estremecida. Albert começou falando:

- Dentro do jogo nós temos histórias muito parecidas, e desde a primeira semana, quando eu sentia algo diferente com o Matheus, eu peguei essa linha de conversar olho no olho, e a Dri com a Brenda também, e isso foi algo muito positivo. Porém ontem, através de toda a dinâmica e a construção da D.R., a gente estava na esperança, e a gente sempre teve uma conversa muito franca de consciência de jogo. A frase que eu falei no banheiro era como se fosse um conselho, apenas um: vote correto. Eu acho que a gente poderia, dentro da liberdade que a gente sempre teve no jogo, ter resolvido da melhor forma possível, não daquela, e isso nos entristeceu muito.

Em seguida, Matheus explicou seu lado:

- Desde o início da nossa relação a gente tem reparado que todo o elogio vem com uma crítica, e a gente foi reparar como eles reparavam os outros casais, sem críticas, e isso foi deixando claro uma posição de jogo. Aí aconteceu aquele fato ontem na van quando a gente foi fazer a prova, que eu disse que realmente não entendi a questão do veto, me senti cobrado sobre a nossa posição de jogo uma vez que não foi conveniente para eles no jogo, e aí depois ele falou aquilo: uma vez que jogou errado, vota certo, e aquilo me incomodou.

Brenda enfatizou também uma fala de Adryana na qual ela a chamou de falsa, e Brenda fez questão de dizer que nunca foi falsa, principalemnte com ela.

Eliza e Hadballa foram questionados a respeito da amizade deles com Karol e Mussunzinho, que acabou tomando um rumo de rivalidade na reta final do jogo. Eliza disse:

- Então, quando você falou que éramos amigas, sim, eu usei várias vezes essa palavra com ela, eu me doei muito para ela no jogo. Eu sempre estive muito ao lado da Karol. Então quando aconteceu aquela herança que me prejudicou no jogo, aquilo me doeu muito porque eu vi que ela não era minha amiga. Pensei que iríamos até a final juntas e votaríamos uma na outra quando fosse a hora, mas tudo cara a cara, e não como foi.

Eliminação

Após um lindo discurso feito por Galisteu que emocionou bastante os casais, o primeiro casal a ser salvo foi Brenda e Matheus. Os dois voltaram para a Mansão Power sem demora, e foram bem recebidos. Em seguida, eles começaram a contar aos outros casais tudo o que rolou.

E o casal eliminado desta semana foi Eliza e Hadballa. Eles saíram de cabela erguida, cumprimentaram Adryana e Albert e não deixaram de demonstrar a emoção pelo momento. O casal relembrou um momento que balançou os dois:

- Não foi bem desafio, mas eu acho que com a traição de Karol e Mussunzinho a gente perdeu um pouco das coisas, disse Hadballa.

Eliza completou:

- Acredito também que esses últimos dois vetos deixaram a gente sem essa opção de ganhar, sabe?

E eles revelaram quem eles acham que ganham: Albert e Adryana! E falando neles, o retorno do casal foi fofo. O casal foi aplaudido por todos e Adryana foi direto até Brenda para entregar uma flor branca à ela. Paz selada?

E foi dado início a última semana do Power Couple Brasil 6! Galisteu disse aos participantes que ainda falta definir os grandes finalistas, mas não deu nenhum detalhe sobre como - ou quando, isso vai acontecer.

Felizmente, para o público ela deu mais detalhes! Na próxima segunda-feira, dia 11, vai rolar ao vivo uma prova que definirá o primeiro casal finalista do programa, enquanto na terça-feira, também ao vivo, terá eliminação, definindo os outros dois finalistas! Já na quarta-feira, terá uma atividade sobre tudo o que rolou nesta edição. E quinta-feira, para encerrar, acontece a grande final. Não dá para perder, hein?