Noite de final! Saiba quem é o grande campeão de No Limite!

08/07/2022 | 01:10



Nesta quinta-feira, dia 7, chegou ao fim mais uma edição de No Limite. A competição, que começou com 24 participantes em (mês), chegou ao seu top 5 com Charles, Clécio, Ipojucan, Lucas e Victor.

Os finalistas falaram sobre qual foi a sensação de chegar até a final em um jogo que definitivamente não é para amadores.

Charles: Chegar até a final significa que meu jogo deu certo, posso dormir tranquilo. Me esforcei para manter relações sociais saudáveis até o fim, independente das definições do grupo. Me entreguei 100% nas provas e nas tarefas do acampamento.

Clécio: Sensação de que a estratégia adotada foi acertada e exitosa. Que cada perrengue enfrentado, cada prova vencida, cada portal de eliminação encarado valeu muito apena.

Ipojucan: Em tudo que fiz na vida, sempre dei o meu máximo, nunca existiu meio termo quando o assunto era alcançar meus objetivos. Chegar à final deste programa é mais uma confirmação de que, por mais difícil que sempre tenha sido, minha persistência me traz resultados. Não existiu um momento sequer, desde o início do processo, que meu foco não fosse o de, mais uma vez, realizar com excelência aquilo que me proponho. Então, não existe a possibilidade de não estar extremamente feliz, realizado e orgulhoso de toda minha trajetória. É, sem dúvidas, a realização de um sonho.

Lucas: É uma loucura! Eu me sinto muito realizado de olhar para trás e ver tudo que eu consegui conquistar e superar nessa disputa. Por mais difícil que seja participar do No Limite, um pensamento que sempre me acompanha quando estou diante de um grande desafio é: Tudo é possível para quem tenta. Vivi o programa em todas as suas facetas: fiquei no pior acampamento, passei perrengue com meus companheiros, montei quebra-cabeça, caí do alto, dormi de conchinha, beijei na boca em rede nacional, que vitória! Fiz amigos, desfiz alianças, refiz, insisti, persisti, fui cancelado, resisti. Acima de tudo, me sinto radiante de estar nessa posição representando o meu estado Sergipe e a comunidade LGBTQIAP+.

Victor: Chegar à final do 'No Limite' significa tudo que eu sempre sonhei e mais um pouco. No início do jogo, eu morria de medo de sair rápido e não viver tudo que queria. Mas dei o meu melhor, tanto nas provas quanto no estratégico, e assim consegui chegar até o fim. Sou um grande fã do formato, então, para mim, tudo o que eu experimentava ali, até os perrengues, eu curtia e vivia intensamente. E me sinto muito feliz de estar em uma final em que a maioria dos participantes faz parte da comunidade LGBTQIAP+, isso é histórico. Acredito que a minha paixão pelo game me trouxe até aqui. Me sinto realizado!

Além do top 5, o programa final da temporada também contou com a participação dos eliminados. O único que não pode estar presente foi Matheus Pires, pois ele foi internado após ser diagnosticado com a varíola dos macacos.

A primeira prova eliminatória fez o sonho acabar para um dos participantes, e quem não teve um bom desempenho foi Clécio. Depois, na segunda eliminatória, quem deu adeus ao prêmio de 500 mil reais e um carro foi Victor.

Com isso, a grande final foi entre Ipojucan, Lucas e Charles. E então, chegou o momento do público participar. A decisão de quem seria o grande campeão do reality foi feita através da votação do pessoal de casa.

E com 51,42% dos votos, o grande campeão do No Limite foi Charles! No segundo lugar ficou Ipojucan, com 24,43% dos votos.

E aí, o que você achou do resultado?