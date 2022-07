Por que se desconectar da internet?

Do Diário do Grande ABC



Andamos de um lado para o outro, resolvendo problemas, respondendo mensagens, assistindo a vídeo importante, comprando algum produto urgente, enfim, ocupados com várias coisas que se apresentam diante de uma tela. O mundo hoje cabe na palma de nossas mãos e tudo isso fascina qualquer um, seja uma criança de 1 ano ou idoso de 70. E, se perguntarmos a uma pessoa por que fica tanto tempo no celular, ela sempre terá resposta que justifique e ‘convença’. E, assim, alterações neuroquímicas vão surgindo no cérebro humano, como nova ‘droga’, mas, agora, lícita, e que vem, muitas vezes, disfarçada de trabalho ou conhecimento, de informação. E para não ficar para trás, fica-se atrás de objeto que escraviza. E aqui está o problema.



É comum querermos proteger e privar crianças e adolescentes do uso constante do celular, impor regras para o manuseio e acesso a esse tipo de tecnologia. E essa atitude não está errada, pois tais estímulos têm sido como bomba para a estrutura cerebral deles; e já têm revelado os seus efeitos nocivos a longo prazo. Mas a questão é o quanto os adultos, responsáveis por essas crianças e adolescentes, não conseguem se desconectar da internet, sempre com o discurso de que é necessário para o trabalho, estudo, quando na verdade se gasta boa parte do tempo nas mídias sociais e afins.



É preciso lembrar que o primeiro comportamento da criança é o imitativo, ou seja, ela reproduz o ato, sem saber exatamente o que significa, e o faz por pura e exclusiva imitação. Sendo assim, seria interessante olhar com muita franqueza o comportamento da família com a tecnologia e, posteriormente, fazer análise de quanto as crianças o reproduzem em seu próprio comportamento. Se for honesto, encontrará muito de você neles. Até mesmo o ‘vício’ pela tecnologia, especificamente pelo uso do celular, ficará explícito.



Quanto tempo você consegue ficar sem olhar o celular? Um minuto, dez, 30? Duas horas? Um período completo, seja manhã, tarde ou noite? E ao acessar, o que tem buscado? Lembre-se, quando existe o desejo de introduzir bons hábitos familiares e excluir os maus, é o comportamento da família que precisa mudar. É importante reconhecermos nossos limites. Pois é a partir do autoconhecimento que o autodomínio vem e, assim, novos comportamentos são introduzidos, para novos hábitos se firmarem. Não adianta cobrar do outro e não ser exemplo. Mude você primeiro e promova essa mudança coletiva. Você verá que sua ansiedade diminuirá, sua criatividade e memória irão melhorar e enxergará a vida de forma que há tempos não via.



Aline Rodrigues é psicóloga, especialista em saúde mental, missionária da Comunidade Canção Nova e atua com terapia cognitiva comportamental, nos campos acadêmico, clínico e empresarial.<EM>



PALAVRA DO LEITOR

Cassado

O então prefeito (Claudinho da) Geladeira deveria ter dado mais ouvidos ao Legislativo de Rio Grande da Serra, não ao prefeito de São Bernardo (Atuação de Orlando Morando em Rio Grande da Serra gerou atrito).

Marcelo Cardoso Cardoso

do Facebook



Azulão

Está mais do que certo, todos os outros clubes da cidade – Santa Maria, Barcelona entre outros – tiveram que devolver tudo para a Prefeitura (Juiz manda AD São Caetano deixar área da Prefeitura). Enquanto a AD São Caetano só continuou com a área por conta de conchavo político!

André Luís

do Facebook



Confusa

Caos geral é o que o País vive. Ano de eleição é sim sempre complicado. Nesta época, os políticos estão vorazes pelo seu voto, vivem fazendo ‘boca de urna’, até mesmo antes de o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) liberar pela internet, TV ou qualquer outro meio de comunicação. Vote no PT, vote no MDB, vote no PL, vote em quem você quiser, é democracia no Brasil! Porém, muita confusa e bastante problemática!

Edson Rodrigues

Santo André



Hospital

Resolvi escrever, pois foi anunciada a construção do primeiro hospital veterinário público em São Bernardo. Mal posso acreditar que São Bernardo terá atendimento digno e com cobertura veterinária ampla. Os pets são integrantes da família, mas muitas vezes as coisas se complicam quando precisam de atendimento veterinário e de exames. Agora vamos torcer para que essa conquista do prefeito Orlando Morando e do vice-prefeito Marcelo Lima seja a primeira de muitas voltadas para atendimento aos pets da nossa cidade.

Marcelo Pitta

São Bernardo



Trote solidário

A violência corre solta. Em porta de escola ou nas proximidades dela não é diferente. Por isso é muito importante o efetivo da polícia no local. Movimento de gente – indo e vindo, entrando ou saindo – não intimida quem quer fazer o mal. De vândalo ‘se pode esperar tudo’. Estudar e crescer. Livros trazem o futuro? Empatia. Sejamos responsáveis por nós e por quem está perto de nós. Se veres qualquer atitude suspeita, denuncie. A comunidade escolar agradece. O mal se paga com o bem.

Thiago Valeriano Braga

Capital



Patifaria

A Covid está aumentando, e há muita falação, mas nada efetivamente é feito. E a ciência, tão política, pelo jeito ‘tomou Doril’. Em São Paulo, parada gay e futebol com estádios lotados. E, pior, além dos bailes funk nas comunidades – que dizem que é cultura. No Centro de São Paulo, na Consolação, em especial na Rua Frei Caneca, altura do 900, há baladas que são verdadeiras orgias, onde o desrespeito é total e irrestrito, contra tudo que é prevenção. E ninguém faz nada! Há barulho, som alto, imundície até 7h, ao lado do Hospital Sírio-Libanês, ou seja, não é periferia e sim patifaria. Vergonha da nossa prefeitura e de alguns que devem estar se dando muito bem.

Marieta Barugo

Capital



Perseguição

Quanta implicância relativa ao domicílio eleitoral de certos candidatos. Depois da perseguição a Moro, agora estão atormentando a vida de Tarcísio. Mas a briga não é por ele não morar em São Paulo, mas sim porque ele pode ganhar a eleição. De todos os candidatos, ele é quem melhor conhece os problemas da cidade e tem proposta para resolvê-los, enquanto que os outros não conhecem e se quer resolverão, pois já estiveram no posto e nada resolveram. É preciso parar com essa seletividade de candidatos. O que importa é a competência não a residência. Nos poupem dessa perseguição. O País é maior do que essas intransigências.

Izabel Avallone

Capital