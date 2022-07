Um decreto oportuno

Do Diário do Grande ABC



07/07/2022 | 23:59



O presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstra mais uma vez seu compromisso com a sociedade brasileira ao editar decreto determinando que postos de combustíveis divulguem os preços dos produtos desde 22 de junho – um dia antes de ele ter sancionado lei que fixa teto de 18% na alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que incide sobre os derivados de petróleo. A ordem, publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, permitirá que o consumidor saiba se o dono do estabelecimento fez o repasse, barateando os produtos, ou transformou a desoneração em margem de lucro.



Texto do decreto presidencial estabelece que, até 31 de dezembro, postos de combustível mantenham a exibição “de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível” dos valores antigos ao lado dos novos para que os clientes tenham a possibilidade de fazer a comparação de preços. A medida vai contribuir para segurar a espiral inflacionária, uma das metas do governo federal ao impor teto na cobrança do ICMS.



Dez dias depois que o governador Rodrigo Garcia (PSDB) cortou o ICMS sobre a gasolina, o preço do produto caiu R$ 1 a cada litro, segundo o Regran (Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo) – o que comprova que a assertividade da administração Bolsonaro chegou até o consumidor final, desafogando-o. O reflexo na cadeia de preços também se fez sentir, a ponto de puxar para baixo, em R$ 0,20, o valor de cada litro de óleo diesel na região.



Sem dar ouvidos às críticas, que tendem a se intensificar com a aproximação do calendário eleitoral, Jair Bolsonaro segue trabalhando para criar ambiente propício para a economia nacional deslanchar após a fase mais drástica da pandemia do novo coronavírus estar ficando para trás. Espera-se que, assim como o presidente da República, os deputados federais também tenham responsabilidade com o País e aprovem, sem mais adiamentos, o pacote de bondades, medida essencial para proteger os brasileiros menos favorecidos neste momento dramático.