Bomba com fezes é lançada em evento com Lula no Rio

07/07/2022 | 20:04



Uma bomba caseira com fezes foi lançada contra o público que assistia ao ato do qual participa o pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Cinelândia (região central do Rio), na noite desta quinta-feira, 7.

Quando o artefato foi jogado, por volta das 18h50, Lula ainda não estava no palco - mas o evento já havia começado. O objeto foi lançado em um dos lados com menos aglomeração e não deixou feridos. O artefato foi recolhido e uma pequena área, ao lado do palco, isolada.

O artefato foi lançado por cima de tapumes - a Cinelândia é uma praça aberta, onde foram instalados tapumes para permitir a fiscalização de todos que quisessem chegar mais perto do palco. Segundo policiais militares presentes no local, até a publicação deste texto nenhum suspeito de lançar o artefato havia sido identificado.