Pelé celebra 65 anos da estreia pela seleção: 'Uma emoção que jamais esquecerei'

07/07/2022 | 19:46



O dia 7 de julho não sai da cabeça de Pelé. Foi nesta data que o grande astro do futebol mundial estreou pela seleção brasileira, diante de 80 mil pessoas, no Maracanã, em 1957. O resultado do jogo com a Argentina não foi o esperado, mas ele fez questão de comemorar os 65 anos da primeira aparição com a camisa verde e amarela, coroado com um gol.

"Há 65 anos eu entrei em campo vestindo a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez. Eu era apenas um garoto de 16 anos com um sonho. Entrei no segundo tempo e tive a felicidade de fazer meu primeiro gol pelo Brasil já naquela partida. Uma emoção que jamais esquecerei", afirmou Pelé em suas redes sociais.

O jogo da estreia foi válido pela Copa Rocca e a Argentina encarava o Brasil pela primeira vez no Estádio construído para a Copa de 1950. O resultado foi comemorado pelos eternos rivais, que ganharam por 2 a 1. Pelé, no entanto, também teve motivos para celebrar. Naquele dia ele fez seu primeiro gol defendendo as cores do País.

Pelé entrou após o intervalo, ao lado de Moacir. Substituíram Mazzola e Del Vecchio, respectivamente. A seleção perdia por 1 a 0, gol de Labruna. O jovem empatou aos 31, mas a festa durou somente um minuto, com Juárez anotando o gol que definiria a vitória da Argentina logo depois.

Ainda dando os primeiros passos pelo Santos, o menino Pelé usou a camisa 13 da seleção brasileira naquele dia. O título daqueles amistosos que mudaria de nome para Superclássico das Américas, veio no segundo jogo, com vitória brasileira por 2 a 0 em São Paulo, novamente com Pelé indo às redes.

Pelé defendeu a seleção brasileira por 91 partidas desde aquele 7 de julho de 1957, anotando 77 gols - ainda é o maior artilheiro - e conquistou o planeta com sua genialidade, sendo tricampeão mundial em 1958, 62 e 70.