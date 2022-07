Ramuth, candidato a vice de Tarcísio de Freitas, já fez críticas ao ex-ministro

07/07/2022 | 17:44



Antes de aceitar o convite para ser candidato a vice-governador na chapa do ex - ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ex-prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth (PSD), fez críticas duras ao então adversário na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Em uma entrevista no dia 22 de abril à rádio CBN de São José dos Campos, Ramuth foi questionado sobre o fato de Tarcísio ter recebido da Câmara Municipal o título de cidadão honorário da cidade. O ex-prefeito disse então que Tarcísio, que é carioca e morava em Brasília, "começou mal" ao declarar um domicílio eleitoral que não seria verdadeiro e lembrou que o Ministério Público Eleitoral está investigando a mudança.

"É um péssimo exemplo que lembra o Sarney, que mudou o título do Maranhão para o Amapá para se eleger", disse Ramuth, que em seguida abordou a "alta rejeição ao bolsonarismo" no Estado. Kassab decidiu apoiar Tarcísio apesar de manter um diálogo aberto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Procurado pela reportagem, o ex-prefeito de São José dos Campos minimizou a fala. "Esse é um tema resolvido. Juridicamente, o domínio eleitoral não tem conexão com o domicílio civil. Isso não vai afetar o dia a dia da campanha."