Morre James Caan aos 82 anos de idade, ator de O Poderoso Chefão

07/07/2022 | 16:10



Deixe a arma e pegue o cannoli, James! Na última quarta-feira, dia 6, morreu o ator James Caan, que fez o filho mais velho de Vito Corleone no clássico filme O Poderoso Chefão. Nesta quinta-feira, dia 7, um tweet em sua conta oficial anunciou o óbito do ator aos 82 anos de idade, mas sem causa do falecimento:

É com grande tristeza que informarmos a vocês a morte de Jimmy (apelido de James) na tarde de 6 de julho. A família aprecia as demonstrações de amor e condolências e pede que vocês continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil.

Em 1973, Caan foi indicado ao Oscar como ator coadjuvante pela sua atuação em O Poderoso Chefão, de 1972. Mas essa não foi a primeira indicação do artista. Em 1972, ele foi indicado ao Emmy pelo filme Glória e Derrota de 1971. Os fãs da trilogia enviaram diversas mensagens de conforto à família de James.