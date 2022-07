Mãe de Marília Mendonça surge com Murilo Huff e ele declara: - Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito em prol da família

07/07/2022 | 14:10



Que delícia! A mãe de Marília Mendonça publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que aparece ensinando Murilo Huff a cozinhar uma deliciosa moqueca de peixe. Ao longo do vídeo, os dois embarcaram em um bate-papo animado, que contou com revelações acerca da vida pessoal do cantor.

Logo no início, Murilo expressou a felicidade que sente ao ver Dona Ruth realizando um sonho.

- Estou muito feliz em ver você realizando esse sonho. Eu sei que você sonhou isso junto com a Marília, vocês planejaram isso aqui juntas e ver você realizando isso é muito gratificante.

A mãe da Rainha da Sofrência questionou como ele está atualmente, pois seguia trabalhando no automático após a perda.

- No começo, foi meio automático, acho que para todos nós. Mas graças a Deus o carinho do público acho que fortifica muito a gente a conseguir seguir em frente, seguir com os nossos planos. Acho que você está sentindo bastante isso agora com o canal, estou vendo que a galera está apoiando para caramba. Isso é muito bom. Com esse carinho a gente sente que tem uma missão e tem que seguir ela aqui na Terra.

Ciente dos rumores de que Murilo Huff estaria com um novo affair, a matriarca decidiu matar a curiosidade dos fãs e foi direta ao perguntar:

- O povo é muito curioso. E aí, você está em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí.

Ao que ele esclareceu:

- Não estou em nenhum relacionamento sério. A fofoca que saiu realmente é verdade, até você já a conheceu.

Dona Ruth revela que já sabia de tudo sobre a vida pessoal do cantor, por possuir uma relação muito próxima com ele.

- Eu sei tudo, você é de dentro de casa. A gente tem um relacionamento de carinho de mãe e filho. Esse relacionamento nosso é de muito respeito.

E Murilo completou:

- A Ruth é uma segunda mãe para mim. Depois do que aconteceu, a gente se uniu muito em prol da família. O Leo precisa dessa união. Não que vá suprir a falta da Marília, mas vai amenizar para ele.

No final, o pequeno Leo ainda apareceu para provar a comida feita pelo papai e pela vovó.