Marcelo Dourado desabafa sobre ser relembrado como ex-BBB

07/07/2022 | 14:10



Na última quarta-feira, dia 6, o lutador Marcelo Dourado fez um desabafo reclamando de sempre ser lembrado como ex-BBB e disse se sentir preso ao passado. Dourado publicou suas reclamações em seu perfil do Twitter, e nos tweets ele escreveu que em todas as matérias sobre algo que faz usam o título de ex-BBB:

Mano, não sai UMA MATÉRIA que não fale de mim que não tenha BBB no meio. Que coisa triste. Mesmo me esforçando vivo numa fossa infinita de repetição de realidade. Tudo acaba em entretenimento. SOCORRO ESTOU PRESO (no passado).

Após o desabafo, o atleta compartilhou matérias em que, ao citar seus feitos, seu nome é colocado diretamente ligado ao reality show. Marcelo Dourado participou das edições quatro e dez do programa Big Brother Brasil e se consolidou para sempre na história da atração ao ganhar a décima edição.