Após rumores de romance, Gabi Martins afirma que está solteira

07/07/2022 | 13:10



Na noite da última quarta-feira, dia 6, Gabi Martins esclareceu que está solteira. Nos Stories em seu perfil do Instagram, a ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas e seus seguidores mandaram um questionamento sobre seu status de relacionamento. Em resposta a isso, a cantora aproveitou o momento para afirmar que está solteira.

O posicionamento aconteceu logo após o começo de alguns boatos de que Gabi estava conhecendo melhor o influencer Victor Igoh. Desde o final de seu último relacionamento sério com o também cantor Tierry, Martins tem se envolvido em algumas notícias de romance.

Em maio deste ano, a cantora contou que ficou com o astro de Pantanal, José Loreto, que no primeiro momento negou o beijo, mas depois admitiu o affair com Gabi. Na época, a jovem comentou a situação, disse que estava solteira e aproveitando.

Ao que parece a situação se mantém a mesma!