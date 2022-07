Meghan Markle seria grata ao Príncipe Charles por desviar a atenção dela

07/07/2022 | 13:10



Meghan Markle seria grata pelo fato de o Príncipe Charles estar sendo duramente criticado, desviando a atenção dela. Segundo informações do site Heat World, a esposa de Harry teria ficado aliviada de não ser o centro das polêmicas reais no momento após o herdeiro do trono real ser alvo de críticas por tera aceitado cerca de 16 milhões de reais em dinheiro de um bilionário árabe entre os anos de 2011 e 2015.

Uma fonte informou ao veículo:

- Eles estiveram na frente e no centro de tantas notícias negativas nos últimos anos, tem sido muito difícil para eles viver com isso. Nem Harry, nem Meghan têm prazer em ver a monarquia com esse tipo de problema, mas eles estão tão gratos que o foco finalmente se afastou deles. Parece uma validação, finalmente, de que eles estão melhor longe da família real.

Ela também revelou que o duque e a duquesa de Sussex teriam ficado felizes de voltar para Los Angeles, nos Estados Unidos da América, onde estão longe da toxicidade da família real.

- Nunca foi um alívio tão grande estar longe dos holofotes reais. Claro, Meghan e Harry estão seguindo o frenesi por dinheiro sujo e estão aliviados por não estarem na linha de fogo para variar. Meghan, em particular, está muito feliz por estar de volta a Los Angeles e longe de toda essa toxicidade.