Redação

Do Rota de Férias



07/07/2022 | 12:55



Apesar de ser um país tropical, o Brasil conta com ótimos destinos para planejar uma viagem no inverno. A dica para quem quer economizar é tentar evitar o mês de julho – período de alta temporada e férias escolares. Normalmente, tarifas no começo no final da estação (entre agosto e setembro) tendem a ser mais atrativas.

O Hurb, plataforma de viagens, selecionou uma lista com cinco cidades ideais para provar um fondue, degustar vinhos e curtir o frio em frente à lareira.

5 destinos nacionais para fazer uma viagem no inverno

Gramado, Rio Grande do Sul

A pequena cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, faz sucesso entre os viajantes e possui excelente gastronomia e diversidade de hotéis. O destino fica ainda mais bonito no inverno. Em algumas datas pode até gear.

Campos do Jordão, São Paulo

Campos do Jordão é uma cidade repleta de pontos turísticos e cercada pela natureza. Visitar o parque Capivari, andar no teleférico, fazer um passeio de bondinho e tirar fotos na Vista Chinesa são alguns dos principais passeios que não podem faltar em um roteiro pelo destino.

Monte Verde, Minas Gerais

O clima ameno e as montanhas ganham o cenário de Monte Verde, que fica em Minas Gerais, pertinho da divisa com São Paulo. Entre as curiosidades que permeiam a cidade está enorme quantidade de araucárias, árvore típica da região.

Curitiba, Paraná

A capital do Paraná é um bom destino para viajantes que querem curtir o friozinho típico de vilarejos, mas em uma cidade grande. Curitiba conquista os viajantes com uma grande variedade de restaurantes para jantar e muitos pontos históricos para visitar, como o famoso Jardim Botânico.

Teresópolis, Rio de Janeiro

Localizada na região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis reúne natureza, ecoturismo e gastronomia. Entre os pontos turísticos da cidade está uma vista ampla para o Dedo de Deus, uma das montanhas mais famosas da Serra dos Órgãos. Além de tudo, está pertinho da Granja Comary, local onde fica hospedada a seleção brasileira de futebol.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem no inverno, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.