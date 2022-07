'EUA são a nação mais guerreira da história do mundo',diz porta-voz chinês

07/07/2022 | 12:26



As alegações de que a China usa contra-espionagem para se impor no campo geopolítico por parte dos EUA mostram na verdade que são os americanos a maior ameaça mundial, afirmou nesta quinta-feira (7) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, em uma coletiva à imprensa.

"Os EUA têm usado a chamada 'ameaça da China' para difamar e atacar a China. Suas observações expõem completamente sua mentalidade de soma zero e preconceito ideológico arraigados da Guerra Fria", disse o porta-voz, acrescentando que os EUA não estiveram em guerra por apenas 16 anos ao longo de seus mais de 240 anos de história, o que o tornou o país conhecido como "a nação mais guerreira da história do mundo". Para o governo chinês, os fatos mostram que os EUA são a maior ameaça à paz e ao desenvolvimento mundial.

O governo chinês ainda cobrou os EUA por acordos bilaterais firmados, pontuando que é necessários "trazer as relações bilaterais de volta ao caminho do desenvolvimento sólido e estável".