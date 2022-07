Paulo André aparece brincando com filhos de Pedro Scooby

07/07/2022 | 12:10



Paulo André e Pedro Scooby criaram uma amizade tão forte no BBB22 que ela já ultrapassou os limites da casa mais vigiada do Brasil! Fora do reality, os atletas continuam a provar que curtem a companhia um do outro. Na última quarta-feira, dia 6, P.A apareceu em um vídeo brincando com os filhos que o surfista teve com Luana Piovani.

Nos Stories do Instagram, o velocista compartilhou um divertido registro em que pega os pequenos e os joga na piscina. O primeiro alvo da brincadeira foi Bem, que também quis ver o irmão molhado e disse:

- Agora o Dom!

Paulo André então saiu correndo à procura de Dom e também o despejou na água enquanto Pedro Scooby é visto passando no fundo.

Um amigo ainda publicou um vídeo onde é possível ver que Douglas Silva também esteve na companhia dos amigos de reality.