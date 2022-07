Takahashi Kazuki, criador de Yu-Gi-Oh!, morre aos 60 anos de idade

07/07/2022 | 12:10



O corpo do mangaká Takahashi Kazuki, conhecido por ter criado o mangá Yu-Gi-Oh!, foi encontrado na manhã da última quarta-feira, dia 6, no mar, a quase 300 metros da costa de Nago, província de Okinawa, no Japão. Porém ele só foi identificado nesta quinta-feira, dia 7, quando uma empresa de aluguel de carros contatou a polícia da cidade por ter perdido contato com o escritor.

Segundo informações da revista Variety, Takahashi foi encontrado ainda vestindo equipamentos de mergulho e seu corpo apresentava mordidas, que a polícia suspeita que sejam de tubarões e outros animais, porém as investigações ainda estão dando os primeiros passos.

O corpo do mangaká só foi descoberto no mar porque a guarda costeira do Japão se conectou a um carro branco alugado que foi abandonado 12 quilômetros de onde Takahashi teria se afogado. Ele estava viajando sozinho na ocasião.

Vale lembrar que seu nome verdadeiro é Takahashi Kazuo. Ele começou como artista de mangá nos anos 80, mas só obteve sucesso quando criou Yu-Gi-Oh! em 1996. A história é focada na vida de um menino que gosta de jogos de cartas e sofre intimidações de outras crianças. Mas tudo muda quando ele ganha um jogo egípcio do avô e recebe o espírito de um jogador misterioso.

O jogo de cartas, que recebeu o mesmo nome da história, foi reconhecido pelo Guinness World Records em 2011 como o brinquedo mais vendido no mundo, contabilizando 25 bilhões de conjuntos.