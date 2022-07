Gil do Vigor conta curiosidades da entrevista com os atores de Stranger Things: Super cheirosos

07/07/2022 | 12:10



Chegou o momento dele, Brasiiiiil! Na última quarta-feira, dia 6, Gil do Vigor divertiu a web ao compartilhar um trechinho da entrevista que fez com dois atores de Stranger Things. Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna, e Joseph Quinn, que dá vida à Eddie na série de sucesso da Netflix, estão no Brasil participando de diversos eventos para divulgar o final da quarta temporada.

O ex-BBB teve a chance de bater um papo com os astros e não poderia estar mais feliz em anunciar nas redes sociais que o vídeo logo estará disponível para ser assistido.

Gente, hoje eu entrevistei os atores de Stranger Things, o Vecna e o Eddie!!! A entrevista de milhões sai nessa sexta-feira, não percam, viu!

Como spoiler do que está por vir, Gil compartilhou um pedaço em que Joseph grita o seu famoso bordão: Brasiiiiil!

Nos Stories do Instagram, o economista abriu uma caixinha de perguntas para matar as curiosidades dos seguidores sobre os bastidores da entrevista. Ele conta os atores se divertiram muito durante a conversa:

Eles riram tanto, foi uma resenha total. Eu não aguentava e gritava e a cachorrada estava solta!

Um internauta perguntou ao ex-BBB como é sentir o intérprete de Eddie pertinho dele, e Gil respondeu:

Fofinho! Ele é tão humilde e simpático. Queria ficar lá com eles por horas.

E também revelou que eles são cheirosos:

O cheiro deles está em mim até agora! Super cheirosos.

Ao ser questionado de quem gostou mais da vibe, o famoso não pôde escolher.

Os dois! Eles sorriram, resenharam... Foi cachorrada. Eu já não sabia mais fazer perguntas, ficamos falando e resenhando e eu lá encantado. Mostrei minha música libertadora do Vecna! Advinham qual?

Um seguidor chutou que a música que o economista usaria para escapar caso fosse capturado pelo Vecna seria Watermelon Sugar do Harry Styles, mas acabou errando.

Mostrei a música da Pabllo Vittar, Indestrutível, e a reação deles foi incrível.

Gil ainda revelou que ficou nervoso ao realizar a entrevista com Jamie e Joseph.

Fiquei por conta do idioma, mas na hora, mesmo o inglês travando e errando, eu decidi fazer o que sempre faço, ser feliz! Brinquei, resenhei, sei em cima e fui 100% eu. Eu fiquei tão feliz. Cada vez mais eu aprendo que quando Deus prepara o caminho, nada é capaz de nos tirar dele.