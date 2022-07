Com voz de choro, Silvia Poppovic fala sobre estado de saúde do marido, Marcello Bronstein

07/07/2022 | 11:10



Silvia Poppovic apareceu na última quarta-feira, dia 6, nos Stories do Instagram com voz de choro para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de Marcello Bronstein, com que é casada há 15 anos, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Em Off.

Anteriormente, a jornalista revelou que o marido foi diagnosticado com leucemia e precisa passar por um transplante de medula óssea. E agora ela decidiu mostrar o quadro de ficha técnica do tratamento do marido, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

- Aqui na parede do quarto tem o nome do paciente, do Marcello, quem é o coordenador, quem é o enfermeiro, a nutricionista, a acompanhante, estou eu aqui, aponta Silvia.

- Depois a previsão de alta: em análise. Como eu disse, esse processo está começando, vai durar algumas semanas.

Apesar do diagnóstico, a comunicadora de 67 anos de idade se mostrou esperançosa ao compartilhar um pensamento sobre o que realmente importa para a família no momento:

- O que importa para mim, aliás essa é uma reflexão que todo mundo podia fazer, né? O que importa para mim de verdade? No meu caso é que o meu marido tenha saúde, que a gente saia dessa fortalecido.

Ainda nos Stories, Poppovic mostrou um anel de família que tem um enorme valor sentimental para ela. Com vários pingentes representando pessoas e bichinhos importantes em sua vida, ela compartilhou:

- Tem vários simbolozinhos, tem um gatinho, que é o Peter, tem uma ferradura da sorte, um trevinho de quatro folhas, tem várias coisas, um coraçãozinho com SP, tem uma menininha que é a Ana, tem também um copinho de vinho, um sapatinho, tudo de ouro. Na verdade, eu não tenho outros anéis que são importantes para mim também, mas como eu disse, é uma joia que tem história e emoção.

Vale lembrar que Ana Bronstein é única filha do casal. Ela tem 22 anos de idade e é estudante de medicina, além de ser a doadora das células-tronco para ajudar o pai a se recuperar mais rápido.