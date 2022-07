Mãe de Sabrina Sato, Dona Kika, testa positivo para Covid-19

07/07/2022 | 11:11



Dona Kika Sato, mãe da apresentadora Sabrina Sato, revelou nas redes sociais que testou positivo para Covid-19 pela primeira vez. A pscicóloga lançou um livro recentemente - Receitas & Memórias - e estaria presente na Bienal do livro, em São Paulo, mas precisou cancelar sua participação.

No comunicado, ela não dá mais detalhes sobre os sintomas, mas parece não estar sentindo nada grave. No texto, ela diz:

Queridos amigos, testei postivo para Covid-19 pela primeira vez. Estava muito ansiosa porque neste dia 7 estaria Bienal com vocês, para o lançamento do meu livro Receitas & Memórias. Mas agora é hora de cuidar da saúde e proteger a todos, vou me resguardar para voltar bem daqui alguns dias. Obrigada pela compreenção.

Melhoras pra ela, né?