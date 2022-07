Maísa Silva e Marina Ruy Barbosa se encontram em balada na Grécia

07/07/2022 | 11:10



Se encontrar a amiga de surpresa na balada já é bom, imagina em outro país. Foi o que aconteceu com Marina Ruy Barbosa e Maísa Silva. Como você vem acompanhando, a atriz e apresentadora está passando alguns dias na Grécia, em um resort luxuoso inclusive. E em uma das noites no país estrangeiro acabou dando de cara com Marina na balada.

O encontro foi devidamente registrado e compartilhado por Ruy Barbosa nas redes sociais. A atriz até escreveu na legenda:

Encontrinho na balada.

Encontro de milhões! Falando nisso, vale lembrar que Maísa está hospedada em um hotel com diárias de até nove mil reais. Não é para qualquer um, né?