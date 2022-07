Após pronunciamento de Dynho Alves, Christian Figueiredo comenta polêmica em podcast: Todo mundo ali errou

07/07/2022 | 10:11



Dynho Alves e Christian Figueiredo viraram assunto após desintendimento ao vivo no podcast Eu Fico Loko. Com a grande repercussão do caso, o bailarino decidiu se pronunciar nas redes sociais, o que fez com que Chris também tomasse a iniciativa de contar a sua versão dos fatos, e até se desculpar.

Em seus Stories, o influenciador declarou:

- Gente, seguinte, tô na correria, acabei de pousar aqui em BH (Belo Horizonte, Minas Gerais), nem ia me pronunciar, mas eu vi que rolaram uns Stories sobre o assunto que rolou ontem, e que para mim já tinha sido colocado um ponto final? Mas diante dessa repercussão toda, eu quero falar agora de coração: para você, Dynho, peço desculpas se você se sentiu desconfortável no programa.

E continou:

- Quero pedir desculpas para você se as perguntas extrapolaram seus limites. Em nenhum momento eu tive a intenção de debochar de seu conteúdo, do seu trampo? A gente perguntou algumas coisas sobre os momentos polêmicos de A Fazenda, e eu vi que ali você pegou pilha: eu errei em continuar algo que você não estava dando abertura, mas foi você mesmo quem falou aquelas palavras, e eu fui chato em insistir no assunto.

Mas, ao final, Christian também deu uma alfinetada em Dynho, e o julgou por ter ameçado agredi-lo. Eita!

- Eu tô ligado: ninguém naquela mesa tava certo. Todo mundo ali errou. E eu sou homem para vir aqui assumir meu erro de ter deixado você se sentir desconfortável. Fim. De qualquer maneira, eu te agradeço por ter pedido desculpas para a Zoo, agora, se o seu problema é comigo, vem falar comigo. Agora, se você não sabe resolver as coisas com tranquilidade, o problema é seu. O que você está querendo com esses Stories dizendo que vai me quebrar. Tá louco?

Verdadeiro morde e assopra, né?