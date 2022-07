Andréa Nóbrega testa positivo para Covid-19 pela segunda vez neste ano: Apavorada

07/07/2022 | 10:11



Mesmo com as vacinas em dia, testar positivo para Covid-19 nunca é uma boa notícia. Em suas redes sociais, Andréa Nóbrega confessou estar assustada em ser diagnosticada com a doença pela segunda vez só em 2022.

Em um desabafo nas redes sociais, a ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega disse estar com sintomas leves, mas apreensiva com a situação.

- Um resfriado que eu tava, uma tosse. Eu ainda estou fanhosa. Então, fui fazer o teste: estou com Covid, mas que coisa, eu tô assim, apavorada.

Andréa também revelou como tem se sentido

- Começa com uma gripe forte, dor de cabeça, uma tosse, que parece de cachorro, garganta arranhando.

Nóbrega foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2022, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. Na época, ela desabafou:

Gente, é horrível, mesmo sendo suave. Hoje é o sétimo dia, ainda estou tomando antibiótico, estou tomando corticóide, mas diminuindo, sábado faço o teste. É uma suadeira. Estou abatida. Se não fosse a vacina, nossa!

Melhoras pra ela, né?