Após suposto affair de Gabi Martins ser revelado, Tierry surge em nova viagem com bailarina

Tierry nunca negou que se envolveu com Carla Bruno, sua parceira no Dança dos Famosos. Em entrevista para Felipeh Campos, o cantor afirmou que chegou a ficar com a bailarina, mas dispensou a possibilidade de um romance.

- A Carla é sensacional. Eu tenho um carinho especial. A gente já ficou. Eu e a Carla já ficamos. No período do Dança [dos Famosos] Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti livre emocionalmente. Foram dez anos me dedicando a outra pessoa.

Acontece que eles andam viajando juntos por aí. Segundo a colunista Fábia Oliveira, os dois foram vistos na Bahia onde, inclusive, Carla compareceu ao show do cantor e ainda tirou fotos com sua mãe, Tereza Cristina. A assessoria de Tierry justificou a presença de Carla dizendo que ela estaria coreografando as apresentações do ex-parceiro do Dança dos Famosos.

Fato é que, recentemente, Tierry e Carla postaram nas redes sociais que estão em Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Os dois não apareceram juntos nos Stories, mas publicaram fotos dos mesmos lugares. Será que é só amizade?

Essa nova viagem acontece apenas alguns dias após Fábia Oliveira revelar que Gabi Martins, ex do cantor, estaria vivendo um romance com o influenciador Victor Igoh.