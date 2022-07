Maísa, Fátima Bernardes e Luísa Sonza manifestam apoio à Klara Castanho após novo desabafo da atriz

07/07/2022 | 09:11



Klara Castanho voltou a se manifestar nas redes sociais. O último post da atriz havia sido uma carta aberta que ela publicou em 25 de junho para falar sobre as violências e abusos que sofreu. Caso você esteja por fora, a atriz revelou que foi estuprada e descobriu uma gravidez dias antes do parto.

Em um novo desabafo, Klara agradeceu todo o apoio que recebeu desde que sua história se tornou pública. Ela reforçou que está se cuidando e passando por acompanhamento pscicológico.

No texto, ela diz:

Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer por cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que eu recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração.Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que estou me cuidando, fazendo acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão trabalhando para a preservação dos meus direitos. Quero agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, a imprensa séria e responsável, que vem me respeitando durante esse momento.

Como a publicação não permite comentários, famosos e anônimos manifestaram seu apoio de outras maneiras. Na manhã desta quinta-feira, dia 7, o desabafo já tinha mais de 300 mil curtidas.

Entre os famosos que apoiaram Klara, estavam Fátima Bernardes, Maisa, Luísa Sonza, Maria Lina Deggan, Duda Reis, Aline Campos e Nanda Costa.