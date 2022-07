Morre, aos 80 anos de idade, Manny Charlton, produtor do Guns N' Roses

07/07/2022 | 09:10



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. No dia 6 de julho a revista Variety anunciou a morte do guitarrista da banda escocesa Nazareth e produtor das primeiras músicas dos Guns N' Roses, Manny Charlton.

O artista estava com 80 anos de idade, mas a causa de sua morte não foi relevada.

Ele carrega em seu nome inúmeras músicas de sucesso como Razamanaz e Hair of the Dog.