5 filmes de tecnologia para quem quer saber mais sobre o setor

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/07/2022 | 08:55



Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), os investimentos em tecnologia no País devem aumentar 14% em 2022, na comparação com o ano passado – sinal de que muita novidade ainda deve vir por aí. Em um setor em constante transformação e crescimento, é essencial se manter antenado.

“Saber mais sobre tecnologia em um mundo tão automatizado e conectado como o que vivemos hoje é essencial. E o aprendizado pode vir de muitas fontes. Inclusive é possível aprender enquanto realizamos uma atividade de lazer, como assistir a um filme”, afirma Joel Backschat, host do podcast Orange Juice e CIO do Grupo FCamara.

Pensando isso, Joel selecionou cinco filmes de tecnologia que trazem aprendizado junto a um bom entretenimento.

1. Matrix (1999) – Disponível na HBO Max

O filme traz uma realidade simulada e criada por máquinas, sendo que os humanos apenas servem de bateria para que elas funcionem. O filme ainda traz bastante uso de realidade virtual – tecnologia ainda recente e em implementação no mundo.

2. Ela (2013) – Disponível no Star+

O drama conta a história de um jovem que se apaixona por uma máquina. O filme gira em torno do objetivo de retratar que as inteligências artificiais podem ser cada vez mais próximas aos humanos, levando afeto em seu formato digital.

3. Ex_Machina: Instinto Artificial (2015) – Disponível no Amazon Prime Video

O filme relata a experiência de um programador de destaque que ganha um concurso na empresa em que trabalha e recebe a oportunidade de passar uma semana na casa do presidente da companhia. Lá, acaba descobrindo que foi escolhido para participar de um teste com a última criação do chefe: um robô com inteligência artificial.

4. Chappie (2015) – Disponível na Netflix e no Star+

Esse filme de ação futurista conta a história de policiais humanos que são substituídos por robôs com inteligência artificial. O cientista que criou as máquinas tenta torná-los mais próximos de humanos, fazendo com que sintam e pensem por si próprios – fator que o governo não aprova.

5. O Jogo da Imitação (2014) – Disponível na HBO Max

Um aluno da Universidade de Cambridge é chamado pela agência de inteligência britânica MI6 para desvendar códigos nazistas, incluindo o “Enigma”, que os criptógrafos acreditavam ser inquebrável. Eles inventam uma máquina capaz de decifrar esses códigos e obtém sucesso na tarefa.