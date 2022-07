São Bernardo vai sediar Festival Paraolímpico 2022

Da Redação



07/07/2022 | 08:45



São Bernardo está entre as cidades selecionadas para sediar o Festival Paraolímpico de 2022. A confirmação foi dada pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que anunciou os municípios que irão recepcionar a nova edição do evento, marcado para o dia 24 de setembro. A meta para este ano é atender 14 mil participantes em atividades esportivas lúdicas ligadas às modalidades paraolímpicas.

Esta edição do festival, um dos mais importantes no segmento, vai transcorrer das 8h às 12h, em todas as regiões do País – na cidade, a competição ocorrerá nas dependências da Arena Olímpica. O evento tem a finalidade de proporcionar a crianças e jovens, de 8 a 17 anos, com ou sem deficiência (até 20%), a experiência de participar de modalidades paraolímpicas e difundir o movimento na esfera nacional. Entre as modalidades envolvidas há vôlei sentado, bocha e atletismo.

O festival contará com atividades em 98 núcleos – a média seria, portanto, de 150 pessoas participantes por unidade, com abertura de inscrições prévias. Na lista de contempladas, o comitê escolheu 76 cidades, sendo 17 delas capitais. Destas sedes definidas, 14 ficam no Estado de São Paulo, incluindo, além de São Bernardo, Campinas, Guarulhos, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, Itapetininga e Barretos.

O evento acontece em setembro por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paraolímpico (22).