Inovação impulsiona a economia da região

Beatriz Mirelle

Diário do Grande ABC



07/07/2022 | 08:40



Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) debateu ontem no 4º Meeting Empresarial novas possibilidades de inovação, gestão humanizada e tecnologia para impulsionar o desenvolvimento na cidade e também no Grande ABC. De acordo com ele, a região perdeu competitividade, principalmente pela saída de duas montadoras.

Os objetivos centrais são atrair e reter empresas ao solo andreense para estabelecer o município como protagonista econômico. A reunião marcou a retomada presencial do debate corporativo na região e o primeiro grande evento no Cine Theatro Carlos Gomes. Direcionada para lideranças empresariais e políticas, o encontro reuniu 415 pessoas.

“Ter representantes do setor produtivo é algo muito simbólico, ainda mais por ser no Carlos Gomes, que começa a se consolidar como novo espaço de eventos na cidade, e por esse momento que precisamos fomentar investimentos de geração de emprego e renda”, destacou Paulo Serra em entrevista ao Diário.

O tucano afirma que a aposta da cidade é a gestão humanizada para instigar inovações nos âmbitos público, comercial, industrial e de serviços. “O conceito é estimulado pela valorização e qualificação de mão de obra, sendo o grande segredo para a retomada socioeconômica.” Nos últimos anos, duas grandes montadoras de veículos, a Ford e a Toyota, anunciaram a saída de São Bernardo.

Para o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, os resultados das ações da cidade também são justificados pela melhora do ambiente de negócios. “Estimulamos esforços para instigar a competitividade das empresas. Conectar pessoas é essencial neste momento. Esse é o quinto mês que a cidade está com saldo positivo na criação de novas vagas. Dependendo do setor, observamos números maiores em relação a época de pré-pandemia.”

Nos últimos cinco anos, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André) encaminhou mais de 23 mil pessoas para entrevistas. A edição foi marcada por palestras do CEO da Prometeon Type Group, Eduardo Fonseca, do fundador da Construtora Patriani, Valter Patriani, do head de Marketing da 3M do Brasil, Luiz Serafim.

Patriani exaltou que a conectividade entre pessoas e tecnologia é fundamental para ter bons retornos ao empreendimento. Ele constatou que o ramo de construção civil se expandiu durante o isolamento social, porque muitas pessoas desejaram reformar ou mudar de casa para ter mais conforto.

“Qualquer empresário que não entende de gente, não entende de nenhum negócio. O governo, cliente, fornecedor, colaborador, vizinho da obra, prestador de serviço são pessoas. É necessário entender como falar com o coração de cada um.”

O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Agro exclusivo no Brasil da Prometeon, que trabalha com a produção da linha industrial pesada, como caminhão, ônibus, agrícola etc., fica em Santo André. Fonseca ressaltou a busca para instigar culturas de bem-estar, inclusão, contribuição e inovação. “Queremos estar perto de polos industriais. Trouxemos para cá todos os nossos armazéns graças às parcerias entre setores privado e público.” Apenas em abril deste ano, a empresa acumulou mais de R$ 60 milhões de investimentos no município.